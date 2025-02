Una scimmia manda in black out tutto lo Sri Lanka: si è intrufolata in una centrale elettrica

Lo Sri Lanka ha subito oggi un blackout nazionale a causa di una scimmia che si è intrufolata in una sottostazione della rete elettrica dell’isola: lo hanno reso noto funzionari governativi. L’interruzione di corrente, iniziata intorno alle 11:30 ora locale (le 7:00 in Italia), non era ancora stata completamente ripristinata dopo tre ore.

Sri Lanka, domenica al buio per colpa di una scimmia

“Una scimmia è entrata in contatto con il nostro trasformatore di rete causando uno squilibrio nel sistema”, ha detto ai giornalisti il ministro dell’Energia, Kumara Jayakody, aggiungendo che la sottostazione si trova in un quartiere a sud di Colombo. La corrente è stata ripristinata solo in alcune aree e ma non è chiaro quanto durerà il blackout nelle zone colpite. “I tecnici si stanno occupando del problema per cercare di ripristinare il servizio il prima possibile”, ha concluso il ministro.

I cittadini dello Sri Lanka hanno già dovuto sopportare mesi di blackout elettrici nell’estate del 2022, quando il Paese è precipitato in una crisi economica. Le stazioni di rifornimento hanno esaurito benzina e diesel, costringendo le centrali termiche a razionare l’elettricità a 13 ore al giorno.

Un giornale locale accusa il governo: gli animali sono un alibi

Secondo Sri Lanka Guardian la versione governativa fa acqua da tutte le parti e non è la prima volta che viene addossata la colpa a una scimmia o a un branco di primati per alcune emergenze nazionali. Il giornale fa riferimento alla crisi del mercato locale, quando sono venute a scarseggiare le noci di cocco che sull’isola sono un bene di prima necessità. Anche in quell’occasione venne data la colpa alle scimmie, lanciando un censimento degli animali sull’isola anziché rivedere le politiche agricole.