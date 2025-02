Un mostro marino avvistato e fotografato da una Ong nel Mediterraneo: è il “diavolo nero” (video)

Lo chiamano il “diavolo nero”, ma per la biologia marina è un Melanocetus Johnsonii, un pesce dalle sembianze mostruose, rarissimo, avvistato nei giorni scorsi, e ripreso per la prima volta, a un paio di chilometri dalla costa di Tenerife. Immagini realizzate dal fotografo David Jara Boguñá che le ha diffuse sul suo profilo Instagram assieme alla ong Condrik, che si occupa di ricerca di squali in quella zona.

L’avvistamento nelle acque di Formentera potrebbe essere il primo di un esemplare vivo in pieno giorno e fuori dal suo habitat naturale. Il melanoceto (Melanocetus johnsonii) è un predatore degli abissi dotato di un’appendice dorsale bioluminescente, usata per attirare le prede.

Gli scienziati ipotizzano diverse cause per spiegare l’evento. Una corrente ascensionale potrebbe averlo spinto verso la superficie, oppure il pesce potrebbe essersi spostato rapidamente per sfuggire a un predatore. Non si esclude neanche l’ipotesi di una malattia o di un disorientamento dovuto a un disturbo fisiologico. Questo pesce utilizza la sua bioluminescenza per attrarre prede e si distingue per le sue fauci enormi. La sua fama si è diffusa anche grazie alla cultura popolare, comparendo in film come Alla ricerca di Nemo.