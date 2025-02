Ue, 5Stelle furiosi con Schlein: “È scorretta, copia le nostre proposte e le spaccia per sue”

In Italia trovano la quadra solo su Almasri e l’Albania, in Europa litigano che è una bellezza. E non se le mandano a dire. Oggi a Bruxelles si è consumato un duello tra Pd e 5Stelle: un’altra buccia di banana per Elly Schlein accusata di plagio su una proposta per il rilancio dell’automotive. “Elly Schlein oggi ha proposto l’istituzione di un fondo Sure per salvare l’industria dell’auto. Peccato che quella proposta l’abbiamo avanzata noi al Parlamento europeo e che i suoi europarlamentari hanno votato contro”. È la dichiarazione di guerra contenuta in una nota degli eurodeputati 5Stelle. Il riferimento è al fondo approvato dall’Ue durante il periodo pandemico a protezione dei lavoratori e dei redditi.

Ue, 5Stelle: Schlein scorretta, ci copia le proposte e non lo dice

L’accusa dei grillini è puntuale e velenosa. “Lo scorso 23 ottobre- in occasione del voto sul bilancio 2025, avevamo presentato un emendamento che è stato bocciato proprio a causa del no del gruppo di S&D e di 14 europarlamentari del Pd. Siamo contenti – dicono ironici nella nota – che a distanza di pochi mesi il Pd abbia cambiato idea e sposi questa nostra proposta”. Un malcostume, l’appropriamento indebito, è si è consumato tante volte. “Con il con salario minimo, il contrasto al Jobs Act e altre misure. Questo deve avvenire senza appropriarsene maldestramente, tacendo il cambio di rotta e i meriti altrui”. Si parla di legittimo copyright e di scorrettezze. Non un buon viatico per la grande alleanza sognata dalla segretaria dem.

“Quando si cambia idea serve onestà intellettuale”

“Schlein – aggiungono gli europarlamentari pentastellati – ripete spesso che è testardamente unitaria, bene! Questa vocazione va però perseguita con correttezza, rispetto delle altre forze di opposizione. E riconoscendo con onestà intellettuale che la paternità di questa proposta appartiene al M5s, magari ammettendo con sincerità che sul punto il Pd ha cambiato idea. Se questo non avviene allora il sospetto è che tutto questo sia mera tattica politica finalizzata non a lavorare insieme con onestà e correttezza ma a fagocitare gli altri partiti, togliendogli consenso”. Per ora il Nazareno tace.

(Otl/Adnkronos)