Trump annuncia una task force contro i pregiudizi anti-cristiani: “Senza libertà religiosa, non c’è libertà”

Donald Trump ha annunciato di voler combattere i “pregiudizi anticristiani” e per farlo sta dando istruzioni al nuovo procuratore generale e titolare del dipartimento di Giustizia, l’avvocato Pamela Bondi, costituendo anche un’unità speciale per l’impresa. “La missione di questa task force sarà quella di fermare immediatamente tutte le forme di discriminazione e di attacco anticristiano all’interno del governo federale”, ha spiegato il presidente americano ai partecipanti all’evento National prayer breakfast al Washington Hilton. Le forze esclusive di cui ha parlato Trump lavoreranno con lo scopo di “perseguire totalmente la violenza e il teppismo anticristiano nella nostra società”, ma anche al fine di “muovere cielo e terra per difendere i diritti dei cristiani e dei credenti religiosi in tutto il Paese”.

Trump annuncia una task force contro i “pregiudizi anticristiani”

“Non avete mai avuto qualcosa di simile fino a questo momento, ma quello che sto firmando è un documento molto potente”, ha spiegato Trump durante il suo intervento. “Adesso ce l’avete, è la prima volta”, ha aggiunto, sottolineando che “se non abbiamo libertà religiosa, non abbiamo un Paese libero. Probabilmente non abbiamo nemmeno un Paese”.

“Se non abbiamo libertà religiosa, non abbiamo un Paese libero”

“Proteggeremo i cristiani nelle nostre scuole, nell’esercito, nel governo, nei luoghi di lavoro, negli ospedali e nelle piazze pubbliche, e riuniremo il nostro Paese”, ha promesso Donald Trump, garantendo di voler ricongiungere gli Usa sotto il volere divino garantendo “libertà e giustizia per tutti”. Il presidente americano ha parlato a lungo dell’importanza di una rivitalizzazione della religione negli Stati Uniti ed è tornato sull’attentato subito a Butler in Pennsylvania il 13 luglio scorso durante un comizio. “Dio mi stava guardando”, ha detto, aggiungendo che “senza Dio, siamo isolati e soli. Ma con Dio, le scritture ci dicono che tutto è possibile”. “Bene, guardatemi. Sono qui davanti a voi oggi. Non dovrei essere qui”, ha poi concluso il tycoon.

Tre giorni dopo il suo insediamento, Trump ha deciso di concedere la grazia a 23 attivisti anti aborto che avevano ricevuto una condanna, in base a una legge federale, per aver bloccato illegalmente le entrate delle cliniche o per aver impedito alle donne di eseguire la procedura. Inoltre, Trump ha precisato di voler dare vita a una commissione presidenziale sulla libertà religiosa e che costituirà anche un “Ufficio per la fede” alla Casa Bianca.