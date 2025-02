Temptation Island, lei fa sesso con il “tentatore”, il fidanzato irrompe come un pazzo nel villaggio (video)

Non resiste al tradimento della fidanzata. Così scappa in diretta e assalta il villaggio di Temptation Island, mentre lei è intenta ad avere un rapporto sessuale con un altro concorrente. Un episodio che ricorda quello con protagonista Ciro Petrone che, durante Temptation Island Vip, per raggiungere l’allora fidanzata Federica Caputo, compì un slalom tra cameramen e responsabili di produzione. Il dramma della gelosia irrompe nella versione spagnola del programma La Isla de las Tentaciones 6. Il ‘fuggitivo’ questa volta si chiama Montoya che, come raccontano i quotidiani spagnoli, ha regalato ai telespettatori una “perla” che gli amanti del programma super-trash difficilmente dimenticheranno. Guardando la sua fidanzata Anita che si lascia andare con il “tentatore” Manuel, nonostante le telecamere puntate sul letto, è fuggito verso Villa Playa, nonostante i tentativi della produzione di fermarlo.

“Anita, Anita”, urla correndo come un pazzo sulla spiaggia, a grandi falcate. Non ha retto alle immagini della fidanzata impegnata a tradirlo disinvoltamente. “Mi hai distrutto. Mi hai spezzato in due, te ne pentirai per il resto della tua vita”, le urla di Montoya sconvolto dalle immagini. La puntata integrale è andata in onda lunedì; così oggi su molti giornali spagnoli e sui social non si parla d’altro che della furia di Montoya, questo il nome del fidanzato tradito. Già provato – evidentemente dalla puntata precedente, in cui era innegabile l’attrazione che stava crescendo tra la fidanzata, Anita, e il tentatore Manuel.

Temptation Island

Montoya corriendo. Sandra Barneda detrás suyo. Mientras, las imágenes de su novia intercalándose. La edición de este programa es una delicia. Simplemente, cine.#LaIslaDeLasTentaciones6 pic.twitter.com/ggavfVXgib — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) February 3, 2025

Non solo baci e tenerezze nella jacuzzi a Villa Playa, ma addirittura un rapporto sessuale consumato incuranti delle telecamere. Si scatena l’ira funesta: “Pu**ana!”. Il peggio, però, non era ancora arrivato: sfuggito al controllo della conduttrice Sandra Barneda, il fidanzato ha cominciato a correre verso il villaggio che ospita la compagna. Sfogandosi poi con i conduttori, Montoya ha spiegato: “Mi ha distrutto. Io mi comporto bene per tutto il tempo, sto resistendo alla tentazione […] Le sto mostrando molto rispetto. Ora tutto questo mi sta distruggendo, non ne posso più”.