Roma violenta, 16enne accoltellato a Testaccio da 2 nordafricani. Operato alla milza, è vivo per miracolo

Roma violenta. Un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato ieri sera davanti alla stazione di Trastevere. A colpirlo all’addome, procurandogli una lesione gravissima alla milza, due stranieri, probabilmente nordafricani. Le sue condizioni, riferite in un primo tempo gravissime, dopo l’intervento notturno sono stabili. Il giovane è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Camillo, per fortuna non in pericolo di vita. Una volta aggredito a Ponte Testaccio (e non a Monteverde come era stato riferito inizialmente) dai due nordafricani è riuscito a raggiungere Piazza Flavio Biondo. Dove ha chiamato la madre per farsi soccorrere.

Roma, sedicenne accoltellato da 2 nordafricani

Secondo quando ha raccontato il giovane, che nonostante la ferita è stato capace di chiamare il numero unico per l’emergenze, l’aggressione sarebbe avvenuta nel corso di una rapina. Sanguinante e sotto choc, il ragazzo ha raccontato agli agenti della volante di essere stato aggredito da sconosciuti durante un tentativo di rapina. Non è chiaro se chi lo ha colpito fosse solo o con un complice. Arrivato al San Camillo è stato operato nella notte per l’asportazione della milza. Ora è ricoverato in reparto, non in terapia intensiva, ed è stabile. Le condizioni sono definite “soddisfacenti” da Pierluigi Marini, direttore della chirurgia generale d’urgenza del San Camillo.

Operato alla milza, è in prognosi riservata ma non in pericolo di vita

“Il ragazzo è sveglio, questa mattina ci ho parlato – racconta il chirurgo – sta ancora riposando perché l’intervento è finito intorno alla mezzanotte, contiamo già domattina di metterlo in piedi. È in prognosi riservata ma siamo soddisfatti della sua attuale condizione”, sottolinea Marini. “Il ragazzo – racconta – è arrivato in ospedale cosciente, intorno alle 22.15 siamo andati in sala operatoria e verso le 24 si è concluso l’intervento”.

Indagini senza sosta della polizia

È caccia agli aggressori. Continuano senza sosta le indagini della Polizia per fare luce sull’accaduto. Sarebbero già stati sentiti alcuni testimoni e sono al vaglio i filmati delle telecamere di sicurezza installate in tutta la zona, da Testaccio a Monteverde. Nelle prossime ore il ragazzo sarà ascoltato dalla polizia ma intanto proseguono le indagini per risalire agli aggressori. Il ragazzo, che era da solo in strada quando è stato avvicinato, avrebbe reagito alla rapina, secondo quanto ricostruito finora dagli investigatori.