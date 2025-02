Roma, minore con la kippah aggredito brutalmente da un immigrato egiziano (Video)

Roma culla di civiltà? Non sempre. Mercoledì scorso, in via Nazionale, un minore, la cui unica “colpa” era quella di indossare una kippah, è stato brutalmente aggredito. Il ragazzo, in compagnia della madre, è stato avvicinato da un uomo che, senza alcuna provocazione, lo ha colpito a mani nude. Ora spunta il video.

Aggredito brutalmente da un egiziano

L’aggressore, un cittadino egiziano di 33 anni, è stato prontamente individuato e arrestato dagli agenti della Digos e dei commissariati di Trevi Campo Marzio e Trastevere, allertati da una segnalazione al 112. Ma la furia dell’uomo non si è fermata qui: dopo l’assalto al giovane, si è scagliato con una bottiglia di vetro contro una negoziante della zona, intervenuta in difesa delle vittime.

Le testimonianze raccolte e le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno fornito un quadro chiaro dell’accaduto. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentata deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, utilizzando oggetti atti a offendere. L’autorità giudiziaria ha convalidato il provvedimento restrittivo.

L’aggressore: un immigrato senza fissa dimora

Senza fissa dimora ma privo di precedenti di polizia significativi, l’aggressore gode dello status di protezione internazionale in Italia. L’Ufficio immigrazione della Questura sta ora valutando la sua posizione sul territorio nazionale, in stretta collaborazione con l’autorità giudiziaria titolare delle indagini. Per completezza si rappresenta che le evidenze informative e investigative descritte attengono alla fase processuale delle indagini preliminari.