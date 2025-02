Paura per Max Laudadio e la troupe di “Striscia: aggrediti durante un servizio, il cameramen ne esce col gomito fratturato

Ci risiamo: ancora un’aggressione feroce alla troupe di Striscia la Notizia (qui il video linkato dalla pagina Facebook di Striscia la Notizia) e attimi di terrore per Max Laudadio e i suoi collaboratori. Ancora una reazione violenta mirata a silenziare i microfoni e a oscurare le telecamere del giornalismo d’inchiesta. Stavolta però non c’entrano pusher e vedette appostate per evitare i controlli anti-droga. No stavolta non c’è andato di mezzo il solito, impavido e pluri-aggredito e super-insultato Vittorio Brumotti. E per un caso fortuito non c’è andato di mezzo neanche il tapiroforo Staffelli, ambasciatore del premio delegittimante non sempre accolto con bonaria accettazione dei destinatari del riconoscimento.

No, stavolta è toccato a Max Laudadio e alla sua troupe vedersela con i recalcitranti protagonisti di un servizio del tg satirico, decisamente poco incline a far trapelare la verità sul loro business…

Striscia la Notizia, l’ultima aggressione travolge Max Laudadio e la sua troupe

Così, nel pomeriggio di venerdì 31 gennaio, nei pressi della stazione di Padova, si consuma il fattaccio. Max Laudadio e la sua troupe sono alle prese con un servizio sui compro oro abusivi. Ma pestare i calli al settore non porta a nulla di buono: e l’inviato di Striscia e i suoi al seguito se ne rendono conto immediatamente. Infatti, neanche il tempo di parlare con alcuni ragazzi che ripresi dalle telecamere nascoste impegnati in trattative sotterranee per comprare l’oro che, tutto a un tratto, la situazione comincia a scaldarsi, fino a diventare subito incandescente.

Momenti di panico e violenza, poi il lancio di un tubolare di ferro colpisce il cameramen del Biscione

Si parte con minacce e spintoni, ma è chiaro da subito che la situazione non può che degenerare. E infatti, mentre Laudadio tenta di mediare e di riportare il gruppo a miti pretese, uno dei ragazzi prende dal cestino di una bicicletta un tubolare di ferro e lo scaglia con tutta la forza possibile contro il cameraman di Striscia. Il colpo, purtroppo per il povero operatore, va a segno: e gli provoca una frattura al gomito che di lì a breve sarà refertata in ospedale con tanto di prognosi di 30 giorni di gesso. Per i tre ragazzi, tra cui due minorenni e con gravi precedenti penali alle spalle, invece, la conseguenza di quegli attimi di terrore e violenza sarà il Daspo urbano, disposto con tanto di avvisi orali con foglio di via obbligatorio dalla città.

(qui il video linkato dalla pagina Facebook di Striscia la Notizia)