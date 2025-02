Ora è Lo Voi che rischia l’indagine. Esposto dei servizi segreti: “Ha diffuso notizie riservate”

Il Dis, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, i servizi segreti, insomma, sarebbero pronti a presentare un esposto alla Procura di Perugia, competente per le indagini sui magistrati della Capitale, contro il procuratore di Roma, Francesco Lo Voi, dopo le notizie sul caso Caputi e la rivelazione di documenti riservati dell’intelligence. Il riferimento è alla pubblicazione sul quotidiano Il Domani di informative di intelligence classificate come “riservate” e fornite dall’Aisi a Lo Voi nell’ambito dell’inchiesta scaturita da una denuncia del capo di Gabinetto di Giorgia Meloni, Gaetano Caputi, dopo la pubblicazione di alcuni articoli su di lui pubblicati proprio sul Domani.

I servizi segreti pronti a denunciare Lo Voi

Secondo quanto trapelato, l’esposto, che non sarebbe ancora stato depositato materialmente, segnala la possibile violazione dell’articolo 42 comma 8 della legge 124 del 2007, poiché la Procura non avrebbe adottato le necessarie cautele per evitare la divulgazione di quei documenti forniti dall’Aisi. Un esposto di questa natura, con i servizi segreti da una parte e un procuratore dall’altra, non ha precedenti.

Da cosa nasce la denuncia del Dis

Nell’ambito dell’inchiesta aperta dopo la denuncia di Caputi era emerso che il capo di Gabinetto di Meloni era stato oggetto di tre accessi da parte degli agenti dell’Aisi alla banca dati Punto Fisco. Lo Voi aveva scritto al Dis per avere chiarimenti al riguardo, ricevendo in risposta un documento con la qualifica di «riservato», firmato dal direttore dell’Aisi, Bruno Valensise. Nonostante la classificazione, il Procuratore ha allegato quel documento agli atti consegnati ai legali dei giornalisti indagati. Con il risultato che l’informativa è finita sulle pagine del Domani.

Il dovere della Procura di tutelare la riservatezza di quei documenti

Secondo il Dis, si è trattato di una violazione della legge di riforma dei servizi, che in un articolo prevede che «qualora l’autorità giudiziaria ordini l’esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all’autorità giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia». Invece, la pubblicazione del documento integrale indica che è Il Domani ne avesse una copia.

La relazione di Mantovano davanti al Copasir

Il caso non emerge ora. Nei giorni scorsi, riferendo al Copasir, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega ai servizi, Alfredo Mantovano aveva anticipato che sarebbero state prese iniziative giudiziarie nei confronti della procura di Roma. Inoltre, erano trapelate anche alcune indiscrezioni sulla possibilità che il caso finisse anche all’attenzione del Csm con l’apertura a carico di Lo Voi di una pratica di trasferimento per incompatibilità ambientale.