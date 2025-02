«Non ci avete fatto niente»: FdI posta il sondaggio che riporta la sinistra alla realtà

Cresce il consenso per FdI e per tutti i partiti di maggioranza, cresce la fiducia nel governo e quella in Giorgia Meloni; calano, invece, il Pd ed Elly Schlein. L’ultimo sondaggio di Tecnè per l’agenzia di stampa Dire è l’ennesima doccia gelata per l’opposizione, che ancora una volta misura il fallimento delle proprie strategie d’attacco all’esecutivo, l’ultima delle quali basata sul caso Almasri. Il sondaggio è stato rilanciato dal sito Sondaggi BiDi Media e poi dai social di FdI, con il commento «Non ci avete fatto niente».

Il sondaggio che riporta la sinistra alla realtà: cresce FdI, cala il Pd

Nel dettaglio FdI arriva al 29,7%, guadagnando lo 0,2% rispetto alla settimana precedente e il 1,1% rispetto al 20 dicembre. Il Pd invece perde rispettivamente lo 0,2% e lo 0,9%, scendendo al 22,8%. Forza Italia si attesta all’11,4%, il M5S al 10,7%; la Lega all’8,6%. Seguono Avs al 5,9%; Azione al 2,7%; Italia Viva al 2,3% e +Europa all’1,9%.

Aumenta la fiducia nel governo e in Meloni leader

Cresce dello 0,3% rispetto alla settimana precedente e dell’1,9% rispetto al 20 dicembre la fiducia complessiva nell’operato del governo, che arriva a quota 42,1%. Quanto alla fiducia nei leader Meloni resta stabilmente in testa al 46,3%, in crescita dello 0,2% in una settimana e del 2,4% dal 20 dicembre. La segue Antonio Tajani, al 39,1%, anche lui in crescita rispetto ai due precedenti termini di paragone. Al terzo posto si trova Elly Schlein, che invece perde lo 0,2% e lo 0,1%, atterrando al 31,3%. Al quarto posto si trova Giuseppe Conte al 29,6%, seguito da Matteo Salvini al 26,9%, Emma Bonino al 20%, Carlo Calenda al 19%, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni pari al 16,2%, Matteo renzi che chiude la classifica al 14%.