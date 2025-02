Il ceo di Intesa Sanpaolo loda Meloni: “Ha un prestigio unico tra investitori internazionali”. Gufi in tilt

“Il 2024 l’anno migliore di sempre”. A riferirlo è Carlo Messina, il ceo di Intesa Sanpaolo nel corso della conference call con gli analisti finanziari. Un intervento che contiene elogi al governo Meloni, quando parla di investitori e azionisti. “Giorgia Meloni ha un prestigio unico tra investitori internazionali“.

Il ceo di Intesa Sanpaolo: “L’economia ha solidi fondamentali”

Il ceo parla di obiettivi più che conseguiti dall’istituto bancario. “Abbiamo ottenuto il miglior anno di sempre e siamo pronti per essere una banca con un risultato netto ben superiore a 9 miliardi”. Parole che allontanano la possibilità di acquisizioni, perché Sanpaolo “non ne ha bisogno”. L’utile netto è infatti di 8,7 miliardi di euro: “una performance eccellente che ci consente di remunerare gli azionisti” con la distribuzione di dividendi per 6,1 miliardi di euro. Da qui prende le mosse l’elogio all’economia italiana nel suo complesso. Per Messina “è resiliente grazie a solidi fondamentali. Il sistema bancario è ampiamente capitalizzato, presenta un alto livello di liquidità, sostiene famiglie e imprese. Ed è fortemente impegnato nella doppia transizione, quella digitale e quella verde. C’è – ha anche aggiunto – una elevata ricchezza lorda delle famiglie italiane a circa 12.300 miliardi, di cui 5.700 miliardi in attività finanziarie, unita a un basso livello di indebitamento e a un basso debt-service ratio”.

Il ceo di Intesa Sanpaolo “incorona” Meloni

Tutto il sistema Italia può guardare al futuro con serenità e la performance di Intesa Sanpaolo si inquadra in un clima di fiducia sui fondamentali economici. Che pure in un momento di crisi generale l’esecutivo è in grado di assicurare: “Il nostro Paese ha una prospettiva di crescita molto importante, con la possibilità di raddoppiare quella registrata nel 2024. Abbiamo una leadership molto apprezzata a livello internazionale, Giorgia Meloni ha un prestigio unico tra investitori internazionali“. Riconscimenti che faranno venire un coccolone a gufi e cassandre che prefiguravano e prefigurano sfracelli di tutto il sistema economico. Infatti le opposizioni oggi molto loquaci su temi oziosi come la diretta tv alla Camera per l’informativa di domani di Piantedosi e Nordio, non hanno detto una parola sulle parole di Messina. Ma guarda. Come se la solidità del sistema bancario connesso a quello dei fonamentali economici non le riguardasse.

La conferenza stampa di presentazione dei risultati finanziari 2024 di Intesa Sanpaolo ha riservato momenti di ironia: il Ceo Carlo Messina strappa un sorriso ai presenti con una battuta dal tono ironico: “Spero che nessuno mi dica di aver appena acquisito il 10% di Intesa Sanpaolo”. Lo racconta Andrea Persili dell’Adnkronos. Nel mirino di Messina il risiko bancario che impazza, affrontato ancora con una battuta: “Ogni tanto io stesso mi dimentico i pezzi sui vari intrecci”, scherza; alludendo alle continue indiscrezioni su partecipazioni e operazioni di mercato. Quando il discorso si è fatto più serio, Messina ribadisce con fermezza la strategia del gruppo: “Vogliamo rimanere un porto sicuro per il nostro Paese e i nostri investitori. Non abbiamo nessun interesse a entrare in operazioni di M&A: né a livello domestico né europeo”.