Il bastone si rompe, Papa Francesco vacilla per un istante: attimi di paura all’udienza generale

Attimi di paura questa mattina all’inizio dell’udienza generale di Papa Francesco. Il Pontefice, che procedeva a passo lento sorreggendosi a un bastone, ha perso per un attimo la stabilità quando la parte terminale dell’appoggio ha ceduto di colpo. Un attimo di sconcerto tra i presenti, subito seguito dall’intervento tempestivo di monsignor Leonardo Sapienza e di un assistente, che lo hanno sostenuto con discrezione evitando la caduta.

Papa Francesco perde l’equilibrio, ma non il sorriso

Superato l’inconveniente, il Papa ha ripreso il cammino sottobraccio, affidandosi poi alla sedia a rotelle per proseguire l’incontro con i fedeli. Né il piccolo incidente né la fragilità fisica hanno scalfito la sua determinazione: Francesco ha continuato l’udienza senza esitazioni, dispensando sorrisi e benedizioni a chi lo attendeva con devozione.

La notizia ha fatto subito il giro del mondo e del web, dove c’è chi non ha potuto fare a meno di ripensare alla celebre vignetta di Osho. Per dirla con humor: “Qui non se po’ fa manco un starnuto che già cercano er successore”.