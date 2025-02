Giuseppe Tricoli: a Palermo la presentazione della biografia a 30 anni dalla morte

Sarà presentata sabato 22 febbraio alle 16.30 all’Hotel Villa Igiea di Palermo il volume “Giuseppe Tricoli. Un intellettuale tra passione politica e impegno contro la mafia” di Francesco Polizzotto. E’ la prima biografia dell’intellettuale palermitano nato nel 1932, per quattro legislature deputato del Msi all’Assemblea regionale siciliana e docente di storia contemporanea all’Università di Palermo.

Il libro su Giuseppe Tricoli con prefazione di Nello Musumeci

Il volume, edito da “Ex Libris” con prefazione del Ministro Nello Musumeci, ripercorre le principali vicende biografiche di Giuseppe Tricoli e la sua formazione, dando ampio spazio alle figure che hanno maggiormente influenzato il suo percorso umano e politico, come Alfredo Cucco, Virgilio Titone, Gaetano Falzone, Pino e Adriano Romualdi. Dalla giovanile militanza politica al congresso di Fiuggi, nelle 224 pagine del libro, frutto di una ricerca postlaurea condotta dall’autore all’interno del Dipartimento di Scienze politiche e delle relazioni internazionali (Dems) dell’Università degli studi di Palermo e realizzato con il contributo della Direzione generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali, viene approfondito il suo impegno storiografico, politico e civile contro il fenomeno mafioso: dall’analisi storica condotta in opere come “Il fascismo e la lotta contro la mafia” alle denunce nelle aule parlamentari delle connivenze tra mafia e politica, fino al racconto sulle pagine del Secolo d’Italia del tragico epilogo della sua amicizia con il giudice Paolo Borsellino, ucciso da un’autobomba il 19 luglio del 1992, quando Tricoli era già stato colpito dalla malattia che tre anni dopo ne avrebbe provocato la prematura scomparsa.



Dopo i saluti del Rettore dell’Università di Palermo Massimo Midiri e di Fabio Tricoli, Presidente della Fondazione Giuseppe e Marzio Tricoli che ha promosso l’iniziativa, il Ministro Nello Musumeci aprirà la manifestazione alla quale interverranno il Senatore Raoul Russo, membro della Commissione parlamentare antimafia, la professoressa Claudia Giurintano, Ordinario di storia del pensiero politico Dipartimento Dems Università degli studi di Palermo, Tommaso Romano, scrittore e editore, e Lucia Borsellino con una sua testimonianza personale. Saranno presenti l’autore Francesco Polizzotto e l’editore di “Ex Libris”, il giornalista Carlo Guidotti.