Fratellini maltrattati, tolta la potestà genitoriale. La mamma e la nonna coprivano il patrigno violento

Il gip del Tribunale di Cosenza ha disposto la revoca della responsabilità genitoriale per entrambi i genitori dei due fratellini di Paola, nel Cosentino, ricoverati nei giorni scorsi nell’ospedale Annunziata con segni di abusi e maltrattamenti. Convalidata anche la misura dell’allontanamento della madre e della nonna dei due fratellini Le due donne sono indagate dalla Procura della Repubblica di Paola per maltrattamenti su minori insieme al compagno della madre, già ai domiciliari perché coinvolto in altre vicende giudiziarie.

Fratellini maltrattati, tolta la potestà genitoriale

I bambini si trovano ancora in ospedale, affidati alle cure del personale sanitario, degli assistenti sociali e di una psicologa infantile. La madre e la nonna dei due fratellini, ricoverati a Cosenza, avrebbero tentato di ‘coprire’ le violenze perpetrate nei confronti dei piccoli da parte del compagno della madre. Sono i dettagli che emergono a seguito delle indagini condotte sul caso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Paola e coordinate dal sostituto procuratore minorile Michele Sessa. Secondo quanto ricostruito, il compagno della donna, già agli arresti domiciliari per vicende di droga, avrebbe più volte massacrato di botte i due bambini, di 2 e 3 anni. Gravi lesioni e fratture in tutto il corpo al punto da rendere necessario, a fine gennaio scorso, il ricovero d’urgenza in ospedale, dove entrambi erano arrivati in condizioni critiche.

La mamma e la nonna coprivano il patrigno violento

Ai sanitari e al pm, la madre dei piccoli avrebbe cercato di giustificare il comportamento estremamente violento dell’uomo, derubricando le lesioni come “occasionali incidenti domestici”. Addirittura, la nonna materna – si legge nella richiesta di allontanamento avanzata dalla Procura minorile – “avrebbe condiviso più volte la linea educativa ‘rigida’ impartita (dal compagno della donna), perché la figlia sarebbe stata troppo accondiscendente verso i figli, definiti ‘eccessivamente vivaci'”. Il padre dei due bimbi, da quanto si apprende, non si è finora mai recato in ospedale a visitarli. Per entrambi i genitori è stata disposta la revoca della responsabilità genitoriale e i piccoli, una volta dimessi dall’ospedale, saranno affidati ai servizi sociali e collocati in una struttura protetta.