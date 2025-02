Feltri colpisce ancora Ilaria Salis: “A Bruxelles l’hanno messa alla Commissione casa, è folle” (video)

Vittorio Feltri colpisce ancora Ilaria Salis. Il direttore editoriale del Giornale registra un video sulla versione on line del quotidiano e spara a palle incatenate contro la nomina dell’attuale europarlamentare Avs alla Commissione casa dell’assise di Bruxelles.

Feltri, che ha definito la sua elezione una “scelta folle” e “assurda”, ha criticato aspramente la decisione dell’Europarlamento nella Commissione per gli affari economici e monetari, in particolare sulla delega riguardante la questione abitativa.

Vittorio Feltri “distrugge” Ilaria Salis, definendola una galeotta che meriterebbe di stare in carcere o agli arresti domiciliari.

Una notizia che, se non fosse tragica, farebbe davvero sorridere. Quegli ‘illuminati‘ delle istituzioni europee hanno pensato bene di inserire Ilaria… pic.twitter.com/hAXJe8rNUD — Davide Scifo (@strange_days_82) February 4, 2025

“Oggi una notizia che se non fosse tragica farebbe morire dal ridere. Tutti ricorderanno Ilaria Salis, la galeotta, quella che stava in prigione in Ungheria perché aveva menato, non ricordo chi”. L’81enne firma di punta del giornalismo italiano ha quindi messo in evidenza il paradosso della sua nomina, ricordando il suo passato di militante e di teorica delle occupazioni abusive. “Una così dovrebbe starsene in carcere o quantomeno agli arresti domiciliari”, ha commentato Feltri sarcasticamente, sottolineando che Salis non è proprio la più adatta a ricoprire un ruolo di rappresentanza. “Non andare a fare la rappresentante del popolo in Europa”, ha continuato Feltri, enfatizzando quello che considera un paradosso nella scelta di Salis come membro di una commissione così rilevante.

Il fondatore di Libero e attuale direttore editoriale del Giornale ha concluso il suo video intervento con un altro feroce attacco sostenendo che Salis non sarebbe nemmeno in grado di occuparsi della questione abitativa, nemmeno se fosse un muratore. “Fa parte della commissione casa che è la cosa di cui lei non potrebbe mai occuparsi”, ha detto, evidenziando la sua opinione sulla sua inadeguatezza al ruolo.

Salis è stata accusata di sostenere e promuovere l’occupazione di immobili sfitti, e Feltri ha ironizzato sul fatto che fosse stata scelta proprio per gestire un tema legato alla casa. “L’hanno messa nella Commissione Casa proprio lei che le case le ha sempre occupate”, ha sentenziato sardonico.