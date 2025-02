È morto Karim Aga Khan: imam, pioniere visionario e magnate della Costa Smeralda. Una vita tra fede, affari e lusso

È morto martedì a Lisbona il principe Karim Aga Khan, imam e lungimirante pioniere del paradiso turistico sardo che lo avrebbe incoronato “principe della Costa Smeralda”. Fu lui il 14 marzo del 1962 a fondare il Consorzio Costa Smeralda e portare al centro del mondo quell’angolo dalla impareggiabile bellezza selvaggia della Sardegna, trasformandolo in un regno da sogno.

È morto l’Aga Khan: aveva 88 anni

E allora: «Non abbiamo parole. Solo una: grazie», è il commento ufficiale del Consorzio. L’annuncio della scomparsa arriva dall’Aga Khan Development Network, che nel dare la notizia della dipartita elenca i titoli e ripercorre la vita di «Sua Altezza il principe Karim Al-Hussaini, Aga Khan IV, 49° Imam ereditario dei musulmani sciiti ismailiti e diretto discendente del profeta Maometto (pace sia con lui), deceduto pacificamente a Lisbona il 4 febbraio 2025, all’età di 88 anni, circondato dalla sua famiglia». A breve, «dopo la lettura delle sue volontà» specifica poi in calce l’annuncio, è prevista l’investitura del suo successore.

L’addio martedì a Lisbona

Parole a cui si aggiungono le condoglianze dei leader e dello staff dell’Aga Khan Development Network «alla famiglia di Sua Altezza e alla comunità ismailita di tutto il mondo – si legge in una nota –. Mentre onoriamo l’eredità del nostro fondatore, il principe Karim Aga Khan, continuiamo a lavorare con i nostri partner per migliorare la qualità della vita degli individui e delle comunità in tutto il mondo, come lui desiderava, indipendentemente dalle loro appartenenze religiose o origini».

Imprenditore visionario e principe della Costa Smeralda

Imprenditore e filantropo, tra gli uomini più ricchi del mondo, Shah Karim al Hussaini aveva 88 anni e nel novero delle sue tante attività è innegabile che la sua figura resterà per sempre legata allo sviluppo della Costa Smeralda. Il progetto articolato in molteplici iniziative articolati su più piani e nel segno di una visione imprenditoriale e una lungimiranza prospettica che, come rilancia il Tgcom24 in queste ore, il New York Times riepiloga riproponendo le tappe e i punti essenziali di un programma che ha valorizzato un paesaggio da sogno unico al mondo. Una visione, quella dell’Aga Khan, che « includevano lo sviluppo della lussuosa area turistica della Costa Smeralda in Sardegna, l’allevamento di cavalli da corsa purosangue e diverse iniziative sanitarie per i poveri nei Paesi in via di sviluppo».

Aga Khan, uno degli uomini più ricchi del mondo tra fede e affari

Un uomo che, «sebbene vivesse nel lusso, tra jet e yacht, possedesse un’isola caraibica e il suo patrimonio fosse stimato tra 1 e 13 miliardi di dollari – ricorda sempre il Tgcom24 – si opponeva all’idea che la sua ricchezza fosse in conflitto con la fede e la beneficenza. Un imam o un leader religioso “non deve ritirarsi dalla vita di tutti i giorni”, disse quando diventò Aga Khan. “Al contrario, ci si aspetta che protegga la sua comunità e contribuisca alla sua qualità della vita». Una convinzione diventata una dichiarazione d’intenti.