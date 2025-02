E’ morto il cammello scappato da un circo a Napoli: era stato inseguito fino al centro cittadino (video)

Un cammello corre per la strada, visibilmente spaventato, tra auto e motorini che gli sfrecciano a fianco. E’ finita male la ‘fuga’ dell’animale da un circo a Napoli Fuorigrotta, poi recuperato dal personale del circo Togni. Il cammello, a 24 ore di distanza dalla passeggiata per Napoli, è morto, che è stata comunicata al servizio veterinario competente che ha inviato i veterinari sul posto domenica mattina. Il titolare del circo ha dichiarato di averlo trovato morto sabato sera a distanza di 24 ore dalla fuga dal circo avvenuta per una apertura del recinto ad opera di sconosciuti da lui denunciata ai carabinieri. L‘autopsia farà chiarezza sulle cause del decesso. Si trattava di un giovane incrocio di cammello nato nello scorso agosto, in cattività da una coppia in possesso del circo. “Un epilogo drammatico – sottolinea il deputato di Avs Borrelli che ha diffuso il video – quello della fuga del giovane cammello dal circo di Fuorigrotta. Pretendiamo che sia fatta chiarezza al più presto sulla sua morte improvvisa, chiarendo se sia in qualche modo collegata anche al forte stress subito dall’animale in seguito alla sua fuga e al rocambolesco recupero dopo che aveva vagato tra le automobili nel traffico di Napoli. Si tratta dell’ennesimo episodio che vede un animale pagare con la vita la ‘detenzione’ forzata in una struttura circense, obbligato insieme ai suoi simili a vivere in cattività e a compiere numeri degradanti e umilianti. I circhi con animali sono una crudeltà e vanno chiusi al più presto”.

Il video del cammello in fuga e poi morto