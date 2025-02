Anche il Regno Unito vede la svolta a destra: Farage per la prima volta in testa ai sondaggi

Clamorosa svolta nel Regno Unito: per la prima volta Reform Uk è in testa ai sondaggi politici elettorali. Un risultato storico per il partito sovranista di Nigel Farage, leader politico che ha condotto in porto la Brexit, nonché amico personale del neo eletto presidente americano Donald Trump.

Il partito di Farage viene indicato infatti al primo posto nelle preferenze censite, davanti sia ai laburisti che ai conservatori. La rilevazione, aggiornamento periodico dell’istituto demoscopico YouGov condotto su un campione di 2223 elettori britannici, indica infatti la formazione della nuova destra anti-immigrazione in ulteriore crescita, al 25%.

La prima volta di Farage

Mentre conferma le difficoltà e l’arretramento del Labour di governo del premier Keir Starmer, che perde altri 3 punti fino al 24%; e continua a far calare anche i Tories, accreditati di un 21%, vicino ai loro minimi storici, malgrado i tentativi di rilancio d’immagine sotto la nuova leadership di Kemi Badenoch. Dati che in qualche modo ridimensionano anche il significato di sondaggi recenti sui malumori crescenti in seno a una maggioranza di britannici per i risultati della Brexit, a 5 anni dalla sua entrata in vigore definitiva del divorzio dall’Ue.

Come ha detto al Times Anthony Wells, responsabile della ricerca politica e sociale europea presso YouGov, il vantaggio di Reform UK è ben al di sotto del margine di errore e sarebbe più realistico vedere il partito di Nigel Farage alla pari con il Labour. Ma Wells spiega: “Abbiamo avuto Labour e Reform estremamente vicini in tutti i nostri sondaggi finora quest’anno e questo sondaggio mostra un leggero vantaggio di Reform“. Sebbene rimanga al di sotto del margine di errore, rafforza il fatto che Reform è più o meno alla pari in termini di sostegno con il Labour, con i Conservatori che arretrano di nuovo”. In sostanza dice Wells il sondaggio mostra una tendenza in atto.