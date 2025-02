Almasri, domani Piantedosi e Nordio alla Camera per l’informativa. Sceneggiata delle opposizioni

Saranno i ministri dell’Interno Matteo Piantedosi e della Giustizia Carlo Nordio a riferire mercoledì 5 febbraio, alle 12.15 in aula alla Camera sul caso Almasri. Ma la sinistra e le opposizioni decidono di sfruttare la notizia dell’informativa per fare bagarre e andare fuori tema. Così, la notizia data dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio – stabilendo anche che siano ampliati i tempi di intervento dei gruppi- viene utilizzata per fare gran teatro. Strillano in coro le opposizioni: “Venga Meloni. Che fa? Scappa? Si nasconde dietro i suoi ministri”. Queste ed altre amenità nella scenggiata di Pd, Avs, M5S , +Europa, Iv. Si attaccano pure alla diretta tv per buttarla in caciara. Diretta che poi verrà autorizzata.

Ciriani: “Il governo non scappa”

Avviso ai naviganti. “Il governo non scappa dal Parlamento”, risponde forte e chiaro il ministro dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani al termine della capigruppo di Montecitorio. “Avevamo già dato la disponibilità a riferire ma avevamo chiesto una piccola sospensione per approfondire una questione importante: non c’era nessuna volontà dilatoria ma di rispondere al Parlamento”. Sulla richiesta chiassosa delle opposizioni di avere in aula la premier, Ciriani ha spiegato: “Ci saranno due ministri importanti per una risposta adeguata e informata. I due ministri sono in grado di garantire la massima informazione”. Le opposizioni, inoltre, hanno continuato ad attaccare strumentalmente sulla mancanza di una diretta televisiva, lasciando intendere che la maggioranza abbia “qualcosa da nascondere”. Ma la polemica è oziosa: la diretta dell’informativa sarà regolarmente trasmessa su tv satellitare e sui canali web della Camera. Ma anche su questo capriccio l’opposizione è andata a sbattere. Inizialmente Davide Faraone, deputato di Italia Viva aveva denunciato che la trasmissione fosse stata negata durante l’intervento alla Camera a causa di un mancato accordo all’interno della maggioranza. La conferenza dei capigruppo lo ha smentito e in seguito dato il via libera alla diretta Rai, ma durante l’informativa dei due ministri al Senato, prevista a partire dalle 15.30.

Sceneggiata delle: “Meloni si nasconde”

Le opposizioni continuano a fare chiasso e capricci, non sapendo più a cosa appigliarsi per fare massimo profitto da questa querelle: “Meloni continua a scappare dal Parlamento. L’informativa di Nordio e Piantedosi era il minimo dovuto a fronte del fatto che la scorsa settimana è stata annullata”. Insiste la capogruppo del Pd Chiara Braga. “C’è il tentativo continuo di sfuggire”, dice Braga come un disco rotto. “Perché, se ci sono interessi di carattere nazionale come ha detto il ministro Piantedosi non è stato apposto il segreto di Stato? Questa è una risposta che può dare soltanto la Meloni – incalza l’ex ministro del Partito Democratico Andrea Orlando -. Sarebbe interessante capirlo perché da quello si capirebbe anche come è declinato questo interesse nazionale”. Ebbene, la farsa prosegue, perché è chiaro a tutti che a queste domande risponderanno proprio Nordio e Piantedosi. Chi meglio di loro? Cosa c’è che non va? Vogliono risposte o fare polemica e basta? “Venga Meloni” è la frase più stucchevole di cui sono capaci. Il consiglio di Lupi di Nm agli urlanti oppositori è quello di raffreddare i bollenti spiriti: “I ministri Nordio e Piantedosi, com’è giusto, riferiranno alle Camere. Ma consiglio all’opposizione di utilizzare l’ascolto e la moderazione su questi temi. E ascolti innanzitutto l’ex ministro dell’Interno Marco Minniti del Partito democratico: che ha spiegato bene in una intervista che cosa vuol dire la ragione di Stato”.

Renzi dà il peggio

“Su Almasri, Meloni si è messa paura… E’ coraggiosissima quando fa le dirette social ma poi quando spegne la diretta, è una persona ossessionata dai complotti”. L’ex premier lo afferma nel corsi di Tagadà su La7 insieme ad altre amenità. Né al senatore di Iv né agli altri oppositori interessa nulla dei choaromenti che Nordio e Piantedosi daranno. Attaccarsi alla diretta è infantile e squalificante del loro ruolo.