Abruzzo, il governatore Marsilio riparte dal territorio: in visita dai sindaci dei piccoli centri per le necessità dei cittadini

Il governatore Marsilio in azione riparte dal territorio. E allora, Tortoreto, Corropoli e Torano Nuovo sono i tre comuni della provincia di Teramo in cui si è recato in visita istituzionale oggi pomeriggio il presidente della Regione Abruzzo, accompagnato dall’assessore regionale ai Trasporti Umberto d’Annuntiis e dalla consigliera regionale Marilena Rossi, accolto dai primi cittadini dei comuni: rispettivamente da Domenico Piccioni, Dantino Vallese e Anna Ciammariconi. Oltre che da ampie delegazioni di amministratori locali. Durante gli incontri sono stati affrontati i temi di maggiore interesse per le popolazioni e sono state incontrate diverse associazioni locali. I sindaci hanno rappresentato al presidente Marsilio le principali problematiche dei piccoli centri e le necessità che possono essere affrontate grazie a bandi nazionali e della Regione.

(Italpress)