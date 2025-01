Volano gli stracci tra Bonolis e il manager Lucio Presta: “Paolo, ti ha rovinato una donna…”

“Dopo trentacinque anni di intensa collaborazione si interrompe il rapporto professionale con la ‘Arcobaleno Tre’. Ringrazio di cuore tutte le persone con cui ho lavorato e quelle che ancora vi operano”. Così Paolo Bonolis comunica via social la sua decisione di chiudere il rapporto professionale con l’agenzia di spettacolo di Lucio Presta. Ma all’annuncio fa seguito una nota velenosa dello stesso Presta. Paolo Bonolis ha comunicato via social la decisione di chiudere il rapporto professionale con l’agenzia di spettacolo del manager dopo una collaborazione durata 35 anni.

Paolo Bonolis e l’addio al veleno a Lucio Presta

Il manager italiano senza mezzi termini ha commentato la decisione di Paolo Bonolis con una punta di veleno: “Anche le persone perbene come te possono aver la sfortuna di incontrare la donna sbagliata e pagarne le conseguenze“, scrive Presta in un commento al post di annuncio di Bonolis, che sembra far riferimento, senza citarla, a Sonia Bruganelli, l’ex moglie dello showman.

Una decisione che ha colto di sorpresa il mondo dello spettacolo. Questo addio segue quello, altrettanto clamoroso, tra Amadeus e lo stesso Presta, avvenuto poco prima del Natale dello scorso anno e avvolto tuttora in un velo di mistero. Ma il panorama artistico è pieno di clamorose separazioni. E’ di appena un anno fa il ‘divorzio’ professionale, dopo 23 anni di collaborazione, tra Tiziano Ferro e il suo manager storico Fabrizio Giannini, annunciato sui social con reciproche dimostrazioni di stima e affetto.

Impossibile poi dimenticare l’addio dei Maneskin a Marta Donà (già manager di Marco Mengoni, Francesca Michielin, Alessandro Cattelan, Angelina Mango e ora anche dell’astro nascente Olly tra i big in gara a Sanremo 2025), pochi giorni dopo la vittoria della band romana all’Eurovision. Una separazione a quanto pare non consensuale viste le parole con cui la commentò la stessa manager che aveva iniziato a seguirli fin dai primissimi passi: “Avete deciso di proseguire senza di me. Ho il cuore spezzato ma vi auguro il meglio dalla vita ragazzi”. E i Maneskin hanno rapidamente voltato pagina, accogliendo Fabrizio Ferraguzzo per navigare le acque internazionali.