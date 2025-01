Visita lampo di Meloni da Trump. La stampa Usa: “Sarà il leader di riferimento in Europa” (video)

Visita lampo di Giorgia Meloni negli Stati Uniti per un faccia a faccia con Donald Trump: la premier è giunta a Mar-a-Lago in Florida sabato sera per far visita al presidente eletto ed è già di ritorno nella Capitale. Nel corso del loro incontro a Mar-a-Lago, Meloni e Trump hanno parlato del caso di Cecilia Sala, la giornalista detenuta in Iran dal 19 dicembre scorso. Lo rivela il New York Times, citando una fonte informata sull’incontro, secondo cui la Meloni “ha spinto con forza” su questo.

Trump: “Giorgia una donna fantastica, ha conquistato l’Europa”

L’incontro informale, durato quattro ore, si è svolto durante una cena avvenuta tra i due leader pochi giorni prima del viaggio del presidente Joe Biden a Roma per una visita ufficiale in Italia e in Vaticano dal 9 al 12 gennaio. Alla serata hanno partecipato anche il senatore Marco Rubio, nominato da Trump come prossimo Segretario di Stato, e l’imprenditore texano Tilman Fertitta nominato da Trump come futuro ambasciatore in Italia. Ad accompagnare Meloni, c’era l’ambasciatrice d’Italia a Washington Mariangela Zappia.

La visita di Meloni a Trump, una delle prime di un leader straniero alla tenuta del presidente eletto in Florida dalla sua elezione, conferma la previsione che il primo ministro italiano sarà l’alleato di riferimento di Trump in Europa, soprattutto per le tensioni che si prevedono tra gli altri leader europei e Trump, dopo le minacce di quest’ultimo di scatenare una guerra commerciale con l’UE e di ridurre il sostegno americano alla NATO e all’Ucraina nella guerra con la Russia.

Il clima è stato cordiale, privo di cerimoniale: l’arrivo della premier nella grande sala da ballo del golf club e’ stato accompagnato dall’applauso degli ospiti e il padrone di casa ha avuto parole di elogio per quella che ha definito “un’ottima alleata” e “una donna fantastica” che “ha davvero conquistato l’Europa, e tutti gli altri”. La frase usata, “She has taken by storm”, viene dal linguaggio militare ma è usata in inglese per indicare un grande successo ottenuto in poco tempo.

Durante l’incontro, rimasto segreto fino a poche ore prima, si è parlato del caso di Cecilia Sala, la giornalista italiana detenuta in Iran, che si intreccia con quello dell’ingegnere iraniano Mohammed Abedini-Najafabadi, detenuto dal 17 dicembre in Italia su mandato Usa e di cui Washington ha chiesto l’estradizione mentre Teheran ne reclama la scarcerazione.

Trump e Meloni hanno visto un docufilm sulla giustizia politicizzata

È stata anche l’occasione per affrontare alcuni dei temi che segneranno la seconda presidenza Trump: le forniture di gas, i dazi che si potrebbero abbattere sui prodotti europei, la guerra in Ucraina, i conflitti e le tensioni che agitano il Medio Oriente. Dopo la cena, saltando per motivi di tempo il dessert, il presidente eletto ha fatto vedere a Giorgia Meloni il docufilm “The Eastman Dilemma: Lawfare or Justice”, che denuncia “un sistema giudiziario sempre più politicamente motivato”, come si legge sulla pagina web del doc. Il docufilm ricostruisce le presidenziali del 2020, che si conclusero con la vittoria di Joe Biden e l’assalto dei trumpiani a Capitol Hill. Si concentra sugli sforzi di John Eastman, avvocato e accademico americano, che tentò di mantenere in carica Trump e ostacolare la certificazione della vittoria di Joe Biden. Eastman è stato incriminato e ha perso l’idoneità a esercitare la professione di avvocato in California.

L’aereo della premier è ripartito dall’aeroporto di West Palm Beach nella tarda serata della Florida, quando in Italia era quasi l’alba. Prima di lei a incontrare il presidente eletto a Mar-a-Lago erano stati invitati solo il presidente argentino, Javier Milei, il premier canadese, Justin Trudeau, e quello ungherese, Viktor Orban.

L’incontro tra la premier italiana e il presidente eletto americano – a pochi giorni dall’arrivo in Italia, venerdì prossimo, di Joe Biden – “rafforza le speranze dei sostenitori di Meloni sulla possibilità che il primo ministro conservatore diventi l’alleato principale di Trump in Europa”, commenta il New York Times.