Meloni in missione da Trump per un vertice a Mar-a-Lago. Tra i dossier sul tavolo: guerre, gas e il caso Cecilia Sala

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni vola in Florida dove, a Mar-a-Lago, avrà un incontro con il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump. A quanto apprende l’Adnkronos si parlava già da qualche giorno di una missione della premier oltreoceano, prima dell’Inauguration day. Evento al quale sembra che la premier non parteciperà. Come del resto confermano fonti diplomatiche. Un faccia a faccia, quello tra Meloni e Trump, che arriva a due settimane dall’insediamento del tycoon alla Casa Bianca. E che anticipa di qualche giorno la visita di Joe Biden in Italia.

Meloni vola negli Usa: incontro con Donald Trump in Florida

Il volo di stato con la premier a bordo è decollato questa mattina da Ciampino, poco dopo le 11, e ha fatto uno scalo tecnico all’aeroporto internazionale di Shannon, in Irlanda, prima di riprendere il volo verso gli States. Volo che questa notte porterà Giorgia Meloni negli Stati Uniti, dove il summit con Trump è in programma alle 19.30 ora americana, l’1.30 italiana.

I dossier sul tavolo: in agenda il caso Cecilia Sala

Diversi i temi nell’agenda “top secret”: dall’Ucraina ai conflitti in corso nello scacchiere mediorientale. Ai dazi sul gas. Passando per il rapporto tra Washington e l’Ue, sono diversi i dossier sul tavolo. Ma, soprattutto, l’incontro con Trump potrebbe essere l’occasione per affrontare il caso di Cecilia Sala, la giornalista del Foglio e di Chora Media, da giorni prigioniera in Iran – per l’esattezza detenuta a Teheran dal 19 dicembre scorso – dopo che le autorità italiane hanno arrestato il cittadino iraniano Mohammed Abedini.

Meloni in missione da Trump, l’annuncio social del referente in Italia di Musk

E la notizia della missione in Usa della premier trova conferme in queste ore anche sui social network. Dove Andrea Stroppa, referente in Italia di Elon Musk, ha pubblicato sul suo profilo X un post con le bandiere dell’Italia e degli Stati Uniti, accompagnate da un’immagine prodotta con l’intelligenza artificiale in cui si vedono Giorgia Meloni, Trump e Musk in uno “scatto” che li ritrae con indosso abiti dell’antica Roma.

Lo stesso Stroppa, qualche ora prima, aveva pubblicato sempre su X un post con la foto del precedente incontro tra il presidente del Consiglio italiano e il presidente Usa neo eletto, avvenuto a Parigi l’8 dicembre scorso, corredando l’istantanea con un «forza presidente Meloni» a fare da didascalia al post.