Violenti rossi contro il gazebo di FdI a Torino. La denuncia: “La città è ostaggio dei centri sociali”

“Una decina di militanti antagonisti ha tentato di impedire con la violenza un gazebo di Fratelli d’Italia a Torino in corso Racconigi”. È quanto denuncia il partito con un comunicato. “I centri sociali antagonisti – afferma Stefano Bolognesi, consigliere nella circoscrizione 3 – hanno assaltato violentemente un nostro gazebo, tentando di rubare materiale e bandiere e aggredendo i militanti. Ringrazio le forze dell’ordine presenti per essere intervenute immediatamente e avere interrotto la violenza schierando il reparto celere”.

Gazebo FdI assalito a Torino: la ricostruzione delle violenze

”La violenza politica degli antagonisti è aumentata a dismisura da quando il Comune di Torino ha iniziato a dialogare con Askatasuna iniziando il percorso di concessione regolare dell’immobile occupato – commenta l’assessore regionale di Fratelli d’Italia Maurizio Marrone – se il sindaco Lo Russo non ferma questa follia attenendosi alla nostra legge regionale sui beni comuni, l’amministrazione comunale sarà moralmente responsabile di ogni nuova aggressione antagonista ai cittadini ed alle forze dell’ordine”.

Bignami: è necessario un segnale forte

“Come capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati esprimo la mia più ferma condanna per la vile aggressione subita dai militanti del partito durante il presidio in corso Racconigi a Torino. Alle vittime delle solite violenze di teppisti rossi vada la mia piena vicinanza. Gli episodi di teppismo perpetrati dai centri sociali antagonisti contro cittadini oggi, e verso le Forze dell’ordine nei giorni scorsi rappresentano un attacco intollerabile alla democrazia e alla libertà di espressione, pilastri fondamentali della nostra Repubblica. Ringrazio le Forze dell’ordine per essere intervenute oggi in maniera tempestiva, evitando che la situazione degenerasse ulteriormente. Tuttavia, non possiamo tollerare che la città di Torino sia ostaggio di questi gruppi organizzati, che sfruttano la violenza come strumento di intimidazione e sopraffazione. È necessario un segnale forte: i responsabili di questi atti vanno individuati e perseguiti con fermezza”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.

“Chiedo al sindaco Lo Russo – sottolinea – di interrompere ogni dialogo con chi ha fatto della violenza e dell’illegalità il proprio metodo. Concedere legittimità a centri sociali come Askatasuna è un insulto alla civile dialettica democratica e rischia di alimentare un clima di impunità che incoraggia nuovi episodi di aggressione. Difendere l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini deve essere una priorità per ogni amministrazione locale”.

Montaruli: va sgomberato il centro sociale Askatasuna

“Dopo l’assalto alle forze dell’ordine, i centri sociali a Torino scatenano nuovamente la loro violenza aggredendo gli organizzatori di un banchetto di Fratelli d’Italia. In città – denuncia il vice-capogruppo FdI alla Camera Augusta Montaruli – ormai c’è un clima preoccupante a causa di estremisti ancora più pericolosi da quando il Comune ha provato a concedere lo stabile di Corso Regina ad Askatasuna legittimando la violenza politica della loro galassia: ora serve lo sgombero immediato. Pretendiamo che Torino non sia più ostaggio e sotto ricatto di persone che stanno macchiando la nostra citta’ ormai costantemente”.