Venezuela, summit del governo sul caso Trentini. Tajani sente la madre dell’italiano detenuto

Il governo italiano sta seguendo molto da vicino la dedicata alla situazione del connazionale Alberto Trentini. l’ operatore umanitario detenuto in Venezuela insieme ad altri sette cittadini italo-venezuelani recentemente arrestati. Farnesina e diplomazia al lavoro. A Palazzo Chigi si è svolta una riunione operativa: vi hanno preso parte il Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi; il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, i vertici dell’Intelligence e il Capo della Polizia, Vittorio Pisani.

Caso Trentini, tutti i canali attivati

Tutti i canali sono stati attivati per garantire una soluzione positiva e tempestiva. Anche in questo caso, come è stato per Cecilia Sala, il Governo ha ribadito la necessità di mantenere la massima discrezione da parte della stampa al fine di favorire il buon esito della vicenda. Nel corso della riunione, il Ministro Tajani ha avuto una conversazione telefonica con la madre di Alberto Trentini per esprimere vicinanza e rassicurarla sull’impegno delle istituzioni.

Tajani sente la mamma di Alberto Trentini

I familiari di Alberto Trentini, cooperante italiano di origini veneziane di cui non si hanno più notizie da quando è stato fermato il 15 novembre, hanno subito rivolto la loro fiducia nel governo italiano. La famiglia, in una nota, chiede al governo di fare “tutti gli sforzi diplomatici possibili e necessari. E di aprire un dialogo costruttivo con le istituzioni venezuelane, per ripotare a casa Alberto e garantirne l’incolumità”.

Il tutto accade mentre il Paese è nel caos più totale e si avvia sempre più velocemente al collasso economico, i leader politici continuano a litigare. Sia il governo chavista sia il parlamento controllato dall’opposizione vogliono portare i cittadini in piazza. I deputati cercano di convocare quanto prima un referendum per destituire il presidente Nicolás Maduro, ma l’esecutivo sta rallentando la procedura. Ci sono tutti gli ingredienti per far salire la tensione alle stelle.