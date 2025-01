Va allo stadio con mamma e papà, la scuola gli annulla la giustificazione: «Assenza non autorizzata»

È costata cara al piccolo Sammy, e potrebbe costarlo ancora di più ai genitori, la partecipazione alla partita della sua squadra del cuore in orario scolastico. Il giovanissimo tifoso del Newcastle è stato inquadrato dalle telecamere mentre esultava per la vittoria sull’Arsenal e la giustificazione apportata alla sua assenza non è stata ritenuta valida dalla scuola che ha scritto ai genitori.

La scuola annulla la giustificazione al bimbo andato allo stadio con mamma e papà

«Gentili genitori, vi informiamo che l’assenza di Sammy per martedì 7 gennaio 2025 sarà ora classificata come non autorizzata a causa della copertura mediatica che lo mostrava ad una partita di calcio a Londra. Non esitate a contattarci se desiderate discutere ulteriormente questo argomento», ha scritto la scuola. La vicenda è stata ripresa dalla pagina Facebook di Away Day Tours, che segue eventi sportivi. «Questo giovane è stato colto a festeggiare la straordinaria vittoria del Newcastle sull’Arsenal. Ha saltato la scuola quel giorno, portando la sua famiglia a ricevere la seguente e-mail. Momenti come questi sono ciò che il calcio rappresenta. E diciamocelo, era un viaggio di geografia!», è stato il commento sotto la foto, postata insieme alla lettera della scuola.

Gli altri tifosi dalla parte di Sammy: “Era a lezione di geografia”

Il riferimento «alla lezione di geografia» ha convinto i tifosi a schierarsi dalla parte del piccolo tifoso e della sua famiglia, ma perché l’assenza risulta ingiustificata anche se i genitori ne erano a conoscenza? Alla base c’è una diversa disciplina della presenza scolastica. In Inghilterra, le assenze non giustificate da scuola possono comportare sanzioni pecuniarie per i genitori. Questo sistema di multe è stato implementato per incentivare la frequenza scolastica regolare e contrastare il fenomeno dell’abbandono o del disinteresse verso la scuola, aumentato considerevolmente dopo la pandemia.

La normativa inglese sulle assenze e i modelli francese e tedesco

Se un bambino salta la scuola senza l’autorizzazione del dirigente scolastico per almeno cinque giorni, i genitori possono ricevere una multa di 80 sterline. Se la multa non viene pagata entro 21 giorni, l’importo raddoppia a 160 sterline. Se un genitore riceve una seconda multa per lo stesso bambino entro un periodo di tre anni, l’importo della multa sarà immediatamente di 160 sterline. Dopo la terza infrazione, le autorità possono considerare azioni legali alternative, che potrebbero includere procedimenti penali. L’intento del governo è quello di promuovere una frequenza scolastica regolare e affrontare le disparità nelle politiche di sanzione tra diverse autorità locali. Nel 2022-2023, sono state emesse quasi 400mila multe per assenze non autorizzate, con una prevalenza di casi legati a famiglie che prenotano vacanze durante il periodo scolastico. Un sistema simile esiste anche in Francia, dove i genitori possono essere multati fino a 1.500 euro per aver portato i figli in vacanza durante il periodo scolastico senza autorizzazione del dirigente scolastico, e in Germania, dove le multe variano a seconda dello stato federale e possono arrivare fino a mille euro. Le autorità possono anche segnalare i genitori alla polizia per infrazioni ripetute. Vista l’assenza di un solo giorno, comunque, nessuna conseguenza grave per Sammy. Anzi, un po’ di notorietà e il sorriso per la vittoria dei Magpies, che hanno battuto per 2-0 l’Arsenal e si preparano con più calma alla gara di ritorno del 5 febbraio al St. James’ Park.

(foto dalla pagina Facebook di Away Day Tours)