Usa, sparatoria in un liceo di Nashville: l’attentatore ferisce due studenti e poi si uccide

Tragedia negli Usa. Almeno due studenti sono rimasti feriti in una sparatoria in un liceo di Nashville in Tennessee. L’aggressore ha aperto il fuoco nella mensa del liceo, colpendo almeno due studenti, e poi ha rivolto l’arma contro di sé e si è tolto la vita. Lo riferiscono i media americani che in un primo tempo non confermano se vi siano morti. Il distretto scolastico ha comunque detto che “la persona responsabile della sparatoria non è più una minaccia”, spiegando che la Antioch High School è in lockdown. Il portavoce della polizia April Weatherly, ha fatto sapere che la persona responsabile della sparatoria ha poi rivolto l’arma contro di sé e si è sparato.

Sparatoria a Nashville, colpisce due studenti e si toglie la vita

Secondo quanto reso noto dalla polizia è stato sempre uno studente della Antioch High School, che ha circa 2mila studenti, ad aver aperto il fuoco. In un primo tempo la polizia ha parlato di tre persone ferite, compreso il sospetto che si è sparato, ma non sono state fornite altre notizie sulle loro condizioni. Un pastore locale ha scritto su X che “l’aggressore si è sparato alla testa di fronte mia figlia”, secondo quanto riporta il New York Post.