Un jet privato per una notte da veri vip o Narcos: l’aereo di Pablo Escobar diventa un Airbnb di lusso (Video)

Cosa c’è di più stravagante di dormire in un jet privato? Forse dormire in un jet che si dice sia appartenuto a Pablo Escobar. Questo Boeing 727, parcheggiato in una zona industriale di Bristol, è stato trasformato nell’Airbnb più eccentrico al mondo, completo di vasca idromassaggio e sauna arredi che sembrano strizzare l’occhio alla Hollywood degli eccessi. Il prezzo? Fino a 1055 dollari a notte, per un assaggio di vita da miliardari.

Un jet che ha visto tutto: da Escobar ai principi fino alla mafia

Costruito nel 1968 per la Japan Airlines e convertito in jet privato nel 1981, questo aereo ha attraversato il tempo con un’aura di mistero. Numerose voci si rincorrono sui precedenti proprietari: principi arabi, mafiosi, e persino il celebre narcotrafficante colombiano. Tuttavia, «da dove provenga prima di allora, nessuno lo sa», dice Johnny Palmer, l’uomo dietro il progetto. «Alla fine, non poteva più volare e nel 2012 è stato dismesso. Questo non cambia il fatto che ora stiamo facendo molte cose positive con questo aereo», racconta con entusiasmo.

Palmer, imprenditore visionario di 41 anni, ha ottenuto l’approvazione dal Consiglio Comunale di Bristol per trasformare il jet in un’esperienza sospesa a 10 metri da terra. Non solo un alloggio, ma una fuga dalla realtà. «È una sorta di gioco di ruolo. La gente apprezza vivere quella fantasia per un po’, prima di tornare al proprio quotidiano. Questo contrasto tra la vita da miliardari e quella reale è sorprendentemente salutare per le persone», spiega.

Leggende e lusso: i segreti del Boeing 727

Dentro, la suite volante rivive un sogno di opulenza: due camere matrimoniali con bagno privato, docce dorate, pannelli in noce, sedili in pelle che si trasformano in letti e un cockpit ancora intatto, perfetto per i nostalgici dell’aviazione. Anche senza ali e motori, l’aereo mantiene tutto il resto funzionante: scale retrattili, luci, bagni e persino il frigo sono pronti per gli ospiti.

Un restauro da film (e tanti selfie)

Non è stato un gioco da ragazzi riportare in vita il Boeing. «Gli interni risalgono a prima che io nascessi, e tutto ciò che abbiamo fatto è stato restaurarlo al meglio delle nostre capacità», dice Palmer. «Ho fatto gran parte dei lavori elettrici personalmente, mentre idraulici e falegnami si sono occupati del resto. Molte persone hanno partecipato al progetto», continua.

Ora, il jet non è solo un Airbnb, ma una piccola attrazione locale. Si organizzano giornate aperte per i residenti, con donazioni destinate a enti di beneficenza. «Mi piace vedere che porta gioia alle persone. Molti trascorrono notti fantastiche qui, i bambini ne rimangono ispirati. La gente viene anche solo per scattare un selfie».

Prenotazioni da 250 sterline

Le prenotazioni partono da 250 sterline, ma possono arrivare a 850 nei periodi di alta stagione. Agosto è già quasi sold-out per tutto l’anno. Non solo: Palmer presta il jet gratuitamente a musicisti emergenti per video musicali e servizi fotografici, specialmente nei generi Drill e Rap.

E sulle celebrità? «Non ce ne sono state che io sappia», afferma titubante. «Ma è uno spazio molto discreto. Anche se ci fossero state, non lo direi, perché il rispetto della privacy degli ospiti è fondamentale».

Prossima fermata: un secondo jet

Con il successo del Boeing 727, Palmer ammette di aver già messo gli occhi su un nuovo progetto: un secondo aereo accanto a questo. «Sarà più grande, più alto e ancora più impressionante», rivela con aria sognante.

Per ora, ogni guadagno viene reinvestito nel restauro e nell’ulteriore miglioramento dell’esperienza. «Non è un business pensato per fare soldi», conclude Palmer. «I soldi guadagnati vengono reinvestiti nel progetto per renderlo sempre migliore».