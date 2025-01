Trump proclamato presidente Usa da Kamala Harris, che stavolta non ride e sembra molto triste… (video)

Kamala Harris, in qualità di presidente del Senato, ha formalmente aperto la seduta a camere riunite al Congresso per la certificazione della vittoria elettorale. La vice presidente, la prima dopo Al Gore nel 2001 a certificare la propria sconfitta elettorale, ha stretto la mano allo Speaker della Camera, il repubblicano Mike Johnson con il quale ha co-presieduto la seduta, per poi passare alla lettura del verbale. Con un volto tirato, non sorridente e ridanciano come siamo abituati a vederla…

Il video della proclamazione di Trump dalla vice presidente Kamala Harris

Harris, nella sua veste di presidente del Senato, senza mostrare il consueto sorriso e le solite risate un po’ sguaiate, ha certificato l’elezione di Donald Trump e di JD Vance alla Presidenza e alla Vicepresidenza degli Stati Uniti. Il ticket Trump-Vance ha ricevuto 312 voti nel Collegio Elettorale, rispetto ai 226 del ticket Harris-Waltz. Alla procedura di certificazione del voto ha assistito anche JD Vance, in quanto senatore dell’Ohio. La proclamazione dei voti dei rispettivi ticket è stata accolta dagli applausi dei senatori e deputati repubblicani e democratici. La sessione congiunta del Congresso è stata poi sciolta.