Trump rottama auto elettriche e ius soli: ecco i primi ordini esecutivi del nuovo presidente Usa

Washington ha smesso di trattenere il fiato. Donald J. Trump è tornato. Non appena insediato come 47° presidente degli Stati Uniti, il tycoon dà il via a una raffica di ordini esecutivi, revocando ben 78 provvedimenti firmati dal vecchio Joe Biden. Mentre gli oppositori si affrettano a criticare quella che definiscono “teatralità“, il nuovo presidente rivendica con decisione la sua visione: un’America che ruggisce, che si ritira dai compromessi globali e impone la propria narrativa, tanto all’interno quanto sullo scacchiere internazionale. «Da questo momento in poi, il declino dell’America è finito».

Immigrazione: il pugno duro e il ritorno del muro

Non è servito attendere il secondo giorno. Trump dichiara «emergenza nazionale» al confine meridionale, mobilitando le risorse del Pentagono per riprendere la costruzione del muro, simbolo del suo primo mandato. «Tutti gli ingressi illegali saranno immediatamente bloccati – annuncia – inizieremo il rimpatrio di milioni di immigrati clandestini criminali nei luoghi da cui sono venuti». E aggiunge: «Difenderò il nostro Paese da minacce e invasioni».

Nel mirino non ci sono solo i nuovi ingressi, ma una revisione radicale del concetto di cittadinanza: stop allo ius soli, il principio che concede automaticamente la cittadinanza americana a chi nasce negli Stati Uniti. L’ordinanza, valida per i bambini nati 30 giorni dopo la sua entrata in vigore, include coloro i cui genitori sono presenti illegalmente nel Paese o in situazioni in cui la madre, presente temporaneamente con un visto, ha un partner non cittadino.

Clima e accordo di Parigi: “Trivelleremo, baby!”

Per il nuovo presidente, la lotta al cambiamento climatico è un freno all’economia americana. Con un ordine esecutivo, Trump ritira così gli Usa dall’Accordo di Parigi, definito «unilaterale» e «catastrofico». Dunque, trivellazioni e produzione energetica domestica sono annunciate. «Noi faremo abbassare i prezzi, riempiremo di nuovo le nostre riserve strategiche ed esporteremo energia americana in tutto il mondo», afferma. Addio anche al Green New Deal e alle auto elettriche: «Salveremo l’industria automobilistica, mantenendo il mio sacro impegno verso grandi lavoratori del settore».

TikTok, Oms e monumenti: via i simboli dell’era Biden

Trump non non dimentica nulla. Con chirurgica determinazione, riapre anche i fronti delle battaglie simboliche. TikTok ottiene una proroga di 75 giorni per mettersi in regola ma il potus esige un nuovo proprietario, in pratica o finisce in mani americane o verrà bandito. Nello specifico il dipartimento di Giustizia non dovrà più applicare il Foreign Adversary Controlled Applications Act, approvato con ampio sostegno bipartisan al Congresso e firmato ad aprile dall’ex presidente Joe Biden.

Con una firma decisa, restaura la normalità, mettendo fine alla legge che consentiva alle persone transgender di prestare servizio militare e obbligava i funzionari del ramo esecutivo a sottoscrivere un impegno etico. «Difendere le donne dall’ideologia di genere», questo l’obiettivo.

Sul fronte sanitario invece, gli Usa si ritirano dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, accusata di “cattiva gestione” durante la pandemia. E come colpo di scena, il presidente ordina di rinominare il Monte Denali e il Golfo del Messico in «Golfo d’America».

Riorganizzazione federale: il Doge è operativo

In nome della lotta alla burocrazia e alla sovrastruttura amministrativa, il presidente firma un ordine che blocca le assunzioni nel governo federale attraverso il ramo esecutivo. Ma non si ferma e istituisce il tanto atteso Dipartimento per l’Efficienza Governativa (Doge), una struttura che promette di razionalizzare i processi decisionali e di bloccare qualsiasi nuova regolamentazione fino a quando l’amministrazione non avrà il pieno controllo del governo.

Trump: “Basta Giustizia usata come arma”

«La nostra sovranità sarà reclamata, la nostra sicurezza sarà restaurata, la giustizia sarà di nuovo bilanciata», decreta Trump garantendo che «maligno, violento e ingiusto uso del dipartimento di Giustizia come un’arma politica finirà». «Sotto la mia guida, ripristineremo una giustizia giusta, equa e imparziale», promette. Due ordini esecutivi chiedono indagini indagini sulla «censura della libertà di parola» o sulla «militarizzazione» delle forze dell’ordine e delle agenzie di intelligence da parte dell’amministrazione Biden.

Nessuna pietà: “Siete licenziati!”… via social

Trump non perde tempo nemmeno con il personale federale. Con un post su Truth annuncia il licenziamento di quattro funzionari di alto profilo nominati da Biden. «Siete licenziati!», scrive, e avverte: «Oltre mille altri seguiranno presto». Il motivo? «Non sono in linea con la nostra visione di rendere di nuovo grande l’America». Una mossa tanto bizzarra quanto in linea con il suo stile imprenditoriale.

Il ritorno del pacificatore: “Sogniamo con coraggio”

Infine, Trump tocca temi che vanno ben oltre le dinamiche nazionali. Dalla promessa di evitare nuove guerre al progetto di espandere il dominio americano nello spazio: «Più di ogni altra cosa, perseguiremo il nostro destino manifesto tra le stelle. Gli Stati Uniti sventoleranno la loro bandiera su Marte».

Trump: “Il futuro è nostro”

«Negli ultimi anni la nostra nazione ha sofferto molto, ma noi la riporteremo indietro e la faremo tornare grande, più grande che mai. Saremo una nazione come nessun’altra, piena di compassione, coraggio ed eccezionalità», rivendica Donald, convinto che «l’America sarà di nuovo rispettata e ammirata, anche dalle persone di religione, fede e buona volontà. Saremo prosperi, orgogliosi, forti e vincenti come non mai».

«Non ci faremo intimidire — rimarca— Non ci lasceremo abbattere e non falliremo. Da oggi gli Stati Uniti d’America saranno una nazione libera, sovrana e indipendente. Il futuro è nostro e la nostra età dell’oro è appena iniziata».