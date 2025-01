Trova una rom incinta in casa al ritorno dal lavoro. La denuncia da Anzio: “Pagato un riscatto per riaverla”

Una giovane coppia di Anzio ha avuto una sgradevolissima sorpresa al ritorno dal lavoro: ha infatti trovato casa occupata da un rom incinta, con tanto di serratura cambiata.

L’episodio viene ricostruito dal Messaggero: si è verificato nel quartiere Zodiaco, periferia difficile della provincia romana e fa tornare d’attualità l’incubo delle occupazioni abusive da parte dei nomadi. Il quartiere Zodiaco è una zona purtroppo nota per i numerosi casi di occupazione, sgomberi e allacci abusivi.

La trattativa per riavere la casa

I giovani, affittuari dell’appartamento, al loro ritorno dopo una giornata di lavoro, si sono ritrovati la serratura di casa cambiata. All’interno si è chiusa una donna di origine rom, che si è poi scoperto avere 30 anni ed essere incinta. La coppia e il proprietario di casa hanno subito chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano romano la donna per lasciare l’appartamento avrebbe chiesto del denaro. Alla fine, dopo una travagliata trattativa, ha lasciato libero l’appartamento.

Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri, ma i militari hanno potuto fare ben poco, se non cercare di convincerla ad uscire. Il tentativo di mediazione è andato a vuoto in quanto la nomade ha dichiarato di essere malata e incinta e di non sapere dove andare.

A quel punto, è stata intavolata una trattativa tra i proprietari e l’occupante che, si sarebbe convinta a lasciare l’alloggio solo in cambio di una buona uscita in denaro. «È stata un’occupazione ben preparata – racconta al giornale romano una residente di via del Leone allo Zodiaco – La donna evidentemente deve avere seguito i movimenti e gli orari dei due inquilini e poi, quando ha avuto la certezza che non erano in casa e che aveva tutto il tempo per occupare, con l’aiuto di altre persone è riuscita a forzare la porta e a cambiare la serratura. È accaduto altre volte. Non vorremmo che si ritornassero le occupazioni in massa come accaduto in passato».

Anzio, il timore dei residenti: il preludio all’invasione dei rom

Il timore dei residenti del quartiere Zodiaco di Anzio è legato alle anticipazioni di stampa che ipotizzano lo sgombero, entro pochi mesi, del campo nomadi di Castel Romano da parte del Comune di Roma. Uno scenario che potrebbe indurre alcuni abitanti del campo rom a trasferirsi armi e bagagli proprio allo Zodiaco, quartiere che un tempo era popolato soprattutto da nomadi. La rom incinta sarebbe solo il preludio all’occupazione di altri appartamenti, non solo quelli sfitti, ma anche quelli occupati, ma lasciati liberi durante il giorno dai tanti abitanti che fanno i pendolari tra Anzio e Roma. Sotto l’aspetto logistico, il quartiere è infatti un punto di appoggio ideale, alla luce del fatto che dista pochi metri dalla fermata di Lavinio della linea ferroviaria Nettuno-Roma, dunque molto comoda per raggiungere la Capitale.