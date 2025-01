Trasferta a Miami da 400mila euro per la Regione Puglia. Stavolta pure il Pd striglia Emiliano

Non c’è solo il centrodestra, ma perfino il Pd a criticare le ingenti spese di promozione (il costo sarebbe di oltre 400mila euro) che la Regione Puglia avrebbe sostenuto per una trasferta a Miami, lo scorso dicembre. Una missione lampo di appena tre giorni, nell’ambito di eventi legati a una fiera internazionale di Design e Arte Contemporanea.

Della questione si parlerà nel corso dell’audizione della quarta Commissione regionale già fissata per il 23 gennaio. In questa sede saranno ascoltati i vertici di Pugliapromozione. A denunciare il “conto esorbitante” i consiglieri regionali Renato Perrini (capogruppo di Fratelli d’Italia), Paolo Pagliaro (capogruppo La Puglia Domani), Paride Mazzotta (capogruppo di Forza Italia), Tonia Spina (FdI) e Francesco La Notte (FI).

«Conto esorbitante per la trasferta della Regione Puglia in Florida: oltre 400mila euro in soli tre giorni – attaccano gli esponenti dell’opposizione – Tanto è costata alle tasche dei pugliesi la vetrina promozionale che ha portato a Miami l’assessore allo sviluppo economico Alessandro Delli Noci, il direttore generale di Pugliapromozione Luca Scandale e il direttore della comunicazione istituzionale Rocco De Franchi», commentano i promotori dell’audizione e i tre capigruppo, tirando le somme di questo viaggio oltreoceano.

La Regione Puglia spende 400mila euro a Miami: promozione o sperpero?

E lo fanno sommando al preventivo i 150mila euro con affidamento diretto per l’artista foggiano Agostino Iacurci e quasi 100mila euro per la rivista Flash Art. A questa, ricordano i firmatari, la Regione aveva già commissionato per la Milano Fashion Week 2024 un numero dedicato, intitolato Puglia Contemporary Land, che riporta un’intervista all’attrice Helen Mirren realizzata da Pasquale Natuzzi jr, titolare dello store di famiglia in Florida.

«Promozione o sperpero?», è la domanda. «È legittimo polverizzare cifre così ingenti per fare vetrina all’estero? Una somma che supera i 400mila euro per una trasferta lampo appare davvero ingiustificabile».

Il murale promozionale che non riporta il nome della Puglia

Un altro elemento che ha suscitato perplessità riguarda il compenso di 50 mila euro assegnato all’artista foggiano Agostino Iacurci, autore di un’opera d’arte presso lo stand americano dell’azienda pugliese Natuzzi. Il murale, come riporta il Corriere, raffigura un ramo d’ulivo ed è stato commissionato per rafforzare l’identità visiva della Puglia come “brand conosciuto e riconoscibile”, promuovendola come destinazione turistica d’eccellenza e hub dell’innovazione. Ma nel murale non compare da nessuna parte la scritta Puglia. Un piccolo particolare che, considerando le ingenti somme investite nella trasferta, appare perlomeno come un’occasione mancata.

Ma a chiedere che il governatore Emiliano faccia chiarezza c’è perfino il Pd. Lo fa attraverso un consigliere regionale del partito di Elly Schlein, Donato Metallo. Il consigliere regionale dem osserva che «un casco refrigerante per i malati oncologici costa 15/18 mila euro: ne avremmo comprati 25, visto le richieste che ci sono. Avremmo avuto un rimborso per oltre 1.300 parrucche oncologiche in più». «Penso che il presidente e il mio partito – aggiunge il consigliere regionale del Pd – debbano fare luce su queste spese, davvero incomprensibili e che fanno male, che sono uno schiaffo in faccia. E mi fermo perché vorrei utilizzare termini ben più pesanti».