Tragedia a Roccaraso: muore suicida un giovane militante, annullata la convention di Forza Italia

Antonio Tajani annuncia la sospensione della kermesse “Azzurrinvetta“, che si è aperta nel pomeriggio a Rivisondoli: «È morto Luca Palmegiani», un giovanissimo delegato di Forza Italia che, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe precipitato dal quarto piano di uno degli alberghi tra Roccaraso e Rivisondoli. L’incidente è avvenuto intorno all’ora di pranzo.

«Abbiamo sperato che ce la facesse ma non è andata così», ha aggiunto Tajani. Il suicidio è avvenuto in pieno centro, all’hotel “Suisse” in via Roma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118 che ha trasferito il giovane in ospedale a L’Aquila. Le sue condizioni sono apparse da subito disperate, poi il decesso.

Luca Palmegiani ha pubblicato il messaggio d’addio su Instagram

La vittima è un giovane militante di Forza Italia di Latina, Luca Palmegiani, che era stato anche coordinatore dei giovani del partito nel capoluogo pontino. Il fatto è avvenuto in concomitanza con l’inizio della due giorni organizzata da Forza Italia. Poco prima del suicidio, il ragazzo aveva affidato ai social dei messaggi di addio rivolti sia alla nonna, sia alla famiglia, sia allo stesso Tajani e la comunità azzurra.

Ronzulli sulla tragedia di Rivosondoli:

“La notizia dell’improvvisa scomparsa di Luca Palmegiani è sconvolgente. Luca era un ragazzo educato, sempre presente, sempre disponibile. Un innamorato della politica, di Forza Italia e di Silvio Berlusconi. Era un’attivista appassionato del movimento giovanile a Milano. Un ragazzo straordinario che ci mancherà moltissimo. Desidero esprimere il mio più profondo e affettuoso cordoglio ai suoi famigliari”. Così la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, dopo l’annuncio della morte del delegato lombardo che ha spinto Tajani a sospendere la kermesse ‘Azzurri in vetta’.

Annullato “Azzurri in Vetta”: l’evento invernale di Forza Italia

‘Azzurri in Vetta’, l’evento invernale di Forza Italia, doveva inaugura il 2025 con una due giorni di dibattiti e incontri. Alla convention dovevano presenziare i ministri, i vertici del partito e rappresentanti istituzionali di rilievo. Tra i partecipanti il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, il ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, il ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo e il ministro per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione Normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati