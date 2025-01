Torna il terrore, il killer di New Orleans sognava l’Isis e aveva la bandiera dello stato islamico

Il terrore di matrice islamista ci accoglie nel passaggio dal 2024 al 2025. Tornal paura. Sognava l’Isis Shamsud-Din Jabbar, 42 anni, residente in Texas. L’ affiliazione all’Isis è contenuta in un video registrato dal killer di New Orleans ritrovato dalla polizia. «Lo sognavo», dice l’assassino, un americano islamico. La conferma della notizia è arrivata nella notte anche da Biden. Il terrore si insinua in modo subdolo ad attentare ai valori dell’Occidente. Perché quando Shamsud-Din Jabbar in un altro video pubblicato su YouTube si presenta per promuovere la sua attività immobiliare sembra una cittadino al di sopra di ogni sospetto: aspetto curato, eloquio suadente: lui stesso proclama di aver «servito» per oltre 10 anni nell’esercito come esperto di risorse umane e di IT, prima di trasferirsi a Houston. È stato in missione anche in Afghanistan. Tutte informazioni confermate dall’agente speciale dell’Fbi Alethea Duncan in una lunga conferenza stampa.

Il terrore islamista dietro un agente immobiliare: chi è l’attentatore di New Orleans

Ma la realtà dell’attentatore che portava una bandiera dell’Isis è ben diversa. A fornire più dettagli – ricostruisce il Corriere della Sera- un profilo Linkedin poi rimosso dalla Rete che è stato ritrovato grazie a una giornalista investigativa statunitense, Jacqueline Sweet è riuscita ad accedere. E’ riuscita ad accedere in un profilo X da cui provengono immagini sconcertanti, un killer dai due volti: c’è un Jabbar mentre si esercita a sparare con altri due uomini in quello che sembra un campo; e un altro e poi “in completo con orologio e fermacravatta per una fotografia posata e diffusa con l’hashtag #me”.

“Negli ultimi mesi si comportava come un pazzo”

Di lui si sa che dopo il congedo si era era convertito all’Islam. E’ la testimonianza di Dwayne Marsh, sposato con l’ex moglie dell’uomo. «E negli ultimi mesi si comportava come un pazzo», ha raccontato. Secondo la polizia di New Orleans, Jabbar aveva precedenti penali, tra cui furto e guida con patente sospesa. Poi la furia omicida esplosa alla guida di quel maledetto pick-up, lancinadosi sulla folla (video dal Corriere) : oltre 20 persone morte e più di 30 i feriti. La volontà di fare una strage sembra confermata dal suo abbigliamento: al momento della sua morte indossava un giubbetto anti proiettile e abiti mimetici. “E sul veicolo a noleggio era issata una bandiera nera cosi come al suo interno si trovavano armi — una pistola Glock e un fucile d’assalto — ed esplosivi”. Da chiarire anche se abbia agito da solo o se facesse parte di una cellula islamista.

Cnn, i video prima della strage

Stando a quello che riporta la Cnn, l’uomo ha realizzato una serie di registrazioni video prima della strage, tra cui una in cui afferma di essersi unito all’Isis. Nelle registrazioni Jabbar fa riferimento al suo divorzio e a come inizialmente avesse pianificato di riunire la sua famiglia per una “festa” con l’intenzione di ucciderla. L’attentatore parla anche di come abbia cambiato i suoi piani e afferma di essersi unito all’Isis. Fa riferimento inoltre a diversi sogni che ha fatto sul perché avrebbe dovuto unirsi all’Isis.

Tiene banco l’ipotesi legata a un possibile complotto almeno in parte originatosi in Messico, perlomeno come terreno di transito, il che ha dato adito alle polemiche sugli insufficienti controlli dei confini. Trump, commentando la sciagura, ha posto l’accento sull’arrivo da fuori di minacce criminali e terroristiche: «L’amministrazione Trump sosterrà pienamente la città di New Orleans. Quando dicevo che i criminali che vengono dall’estero sono anche peggiori di quelli che abbiamo in casa, i democratici rifiutavano sempre queste considerazioni, che ora si dimostrano vere. Il tasso di criminalità è a un livello mai così alto»