Torna il “Premio Cambiare” contro razzismo ed esclusione: come candidarsi e dove farlo

Torna il Premio Cambiare, il riconoscimento ideato dall’Associazione Dire Fare Cambiare APS e promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale, che celebra l’inclusione, la sostenibilità e l’innovazione sociale e culturale. Quest’anno il Premio si inserisce nella XXI Settimana di Azione contro il Razzismo, promossa dall’U.N.A.R. (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali), ed è realizzato con il patrocinio di Rai Per la Sostenibilità ESG e Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), in collaborazione con VAIA, la Casa di Reclusione di Roma Rebibbia, Fuori Contesto, M.A.S.C. e Smile Vision.

Il Premio Cambiare nasce con l’intento di celebrare persone e progetti che si sono distinti per il loro contributo significativo nei settori culturale, sociale e ambientale in linea con i principi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Le categorie premiate sono: cittadini e cittadine, artisti e artiste, 0rganizzazioni no profit, divulgatori/rici, Premio Speciale Cambiare – Voci contro il Razzismo, categoria dedicata a persone e progetti che hanno avuto un impatto concreto e innovativo nella lotta contro il razzismo, contribuendo a costruire una società più equa e inclusiva.

Per l’edizione 2025, l’artista Maupal firma l’immagine ufficiale, che racconta così: “Ho voluto immaginare una Roma contemporanea, colorata, in cui dal Colosseo nascono i nuovi e multietnici Romolo e Remo che dedicheranno la loro vita alla cultura e all’arte. Il tutto con uno sfondo che cita il nome della città e, letto al contrario, rievoca il motore principale che la rende Eterna”.

Il Premio Cambiare, regole e candidature

Il Premio Cambiare combina un processo di selezione strutturato con un’importante apertura alla partecipazione della cittadinanza. Tutti i/le cittadini/e possono segnalare persone, organizzazioni o progetti che si distinguono per il loro impegno nell’inclusione, nella sostenibilità e nell’innovazione sociale. Le segnalazioni devono essere inviate attraverso la pagina dedicata sul sito ufficiale del Premio premiocambiare.it/edizione-2025, dove è possibile trovare sia il form online che le indicazioni per inviare le candidature via mail. Le candidature saranno accettate nel periodo compreso tra il 20 gennaio 2025 e il 28 febbraio 2025.

Una delle novità più significative dell’edizione 2025 del Premio Cambiare è la partecipazione di un gruppo di detenuti del carcere di Rebibbia Reclusione all’interno della giuria. Il gruppo sarà coinvolto attivamente nel processo di valutazione dei/le finalisti/e, offrendo una prospettiva unica e autentica sulle storie e i progetti candidati.

Ciò che rende speciale questo contributo è il dibattito interno che si svilupperà tra i membri del gruppo. Ogni partecipante avrà l’opportunità di esprimere la propria opinione, condividere riflessioni e confrontarsi con gli altri, arrivando così a una decisione collettiva per il voto. Questo processo non solo arricchisce il significato della loro partecipazione, ma dimostra come il dialogo e la cultura possano favorire la crescita personale e comunitaria, anche in contesti di reclusione.

L’inclusione di Rebibbia Reclusione nella giuria riflette i valori fondanti del Premio Cambiare: partecipazione, dialogo e inclusione. Questo progetto è inoltre in linea con le attività già portate avanti dall’Associazione Dire Fare Cambiare all’interno del carcere. L’associazione è infatti attiva da anni a Rebibbia Reclusione con iniziative culturali e formative che mirano a favorire il reinserimento sociale e promuovere il cambiamento personale attraverso l’arte, la musica e il dialogo.

La cerimonia di premiazione si terrà il 17 aprile 2025, nella prestigiosa Sala della Protomoteca in Campidoglio, a Roma. Durante l’evento, verranno annunciati e presentati i Festival Partner ufficiali del Premio Cambiare 2025, confermando la dimensione nazionale del progetto.