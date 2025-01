Todde decaduta: la Sardegna rischia di tornare al voto. FdI: comunque vada è una figuraccia

È caos in Sardegna e nel campo largo dopo l’ordinanza-ingiunzione del collegio di garanzia elettorale della corte d’Appello che ha dichiarato decaduta Alessandra Todde dopo la verifica delle spese elettorali delle regionali in Sardegna del febbraio 2024. Dalle indiscrezioni che filtrano, sarebbero almeno sei le contestazioni da parte del collegio.

Un vero e proprio terremoto politico e istituzionale per la Regione Sardegna, fino a ieri fiore all’occhiello del campo largo. Nonostante le rassicurazioni che arrivano dalla governatrice pentastellata il danno d’immagine è innegabile. In queste stesse ore, è stato convocato d’urgenza in consiglio regionale un vertice dei capigruppo della maggioranza. Alla riunione partecipa la stessa Todde, che ha già presentato ricorso in tribunale, si dichiara “serena” e pronta a proseguire. Inutile dire che sul suo sentirsi “serena” fioccano le ironie dell’opposizione e di tanti elettori sardi

Todde decaduta, Sardegna nel caos

La decadenza di Alessandra Todde dalla carica di consigliere regionale e dunque da quella di presidente, dichiarata dal collegio regionale di garanzia elettorale della corte d’appello di Cagliari per irregolarità nelle spese elettorali, rappresenta un vero e proprio terremoto.

“Non conosco nel dettaglio la vicenda – commenta il deputato di FdI Salvatore Deidda – ma se il collegio di garanzia arriva a dichiarare decaduta una presidente della regione vuol dire che la documentazione proposta effettivamente presenta falle ed errori e con tutto il rispetto è una bruttissima figura perché o non sanno di come si rendicontano le spese elettorali o pensano di essere più furbi degli altri e le elezioni si vincono rispettando le regole. Ora cercheranno in tutti i modi di non decadere ma facciano ammenda dei propri errori e pretendiamo trasparenza”.

Alla riunione, in un palazzo blindato, partecipa la stessa governatrice Todde che ha annunciato un punto stampa al termine dell’incontro. Todde ha già detto che presenterà ricorso al tribunale ordinario contro il provvedimento amministrativo che, a quanto sembra dalle prime indiscrezioni, solleva almeno sei contestazioni, dall’indicazione del mandatario, all’individuazione di un conto corrente dedicato e di alcune spese. La presidente ieri si è detta “fiduciosa nella magistratura e non essendo un provvedimento definitivo continuerò serenamente a fare il mio lavoro nell’interesse del popolo sardo”