“Ti dico chi sono davvero gli ultimi…”: la lezione da applausi di Donzelli a Ilaria Cucchi (video)

Ha rapidamente conquistato visualizzazioni, guadagnando la viralità social il faccia a faccia tra Giovanni Donzelli e Ilaria Cucchi, andato in onda su Raitre. Nel corso de Lo stato delle cose, trasmissione condotta da Massimo Giletti la sorella di Stefano Cucchi, eletta parlamentare di Sinistra italiana, ha provato a tenere il suo sermoncino sugli ultimi bistratti dal governo Meloni con il decreto sicurezza. Un sermoncino spento sul nascere, perché il deputato di Fratelli d’Italia le ha impartito una breve ed efficacissima lezione su chi sono davvero gli “ultimi”.

“L’ultimo non è chi occupa la casa, ma l’anziano che la trova occupata”

“Con questo disegno di legge introdurranno altri 24 reati, signor Giletti”, dichiara allarmata la senatrice Cucchi. Un’osservazione che richiama la replica puntuale di Donzelli: “Vedo tanta confusione – premette il deputato di FdI – Questa proposta di legge attacca gli ultimi? Per me l’ultimo non è chi va ad occupare una casa, ma l’anziano che si trova la casa occupata. Per me l’ultimo non è il ragazzotto che blocca la strada per difendere l’ambiente, ma il lavoratore che si sveglia all’alba e non vuole la strada occupata. Per me l’ultimo non è la nomade che fa finta di essere sempre incinta per non andare mai in galera, ma quello che viene scippato sull’autobus. Dipende per chi sono gli ultimi per te, è tutto lì”, chiude Donzelli tra gli applausi dello studio.

Donzelli e l’autogol della Cucchi sugli stipendi ai carabinieri

Nel corso del confronto arriva anche una frase a effetto della Cucchi: “Le forze dell’ordine fanno il loro lavoro e la cosa di cui hanno bisogno è un aumento di stipendio. Quello serve, la destra lo annuncia da tempo ma non lo fa. Diciamolo!”. Immediatamente ribatte Giovanni Donzelli: “Volevo dire a Ilaria Cucchi che questo governo ha aumentato come mai nessuno lo stipendio delle forze dell’ordine. Non come magari volevamo, ma è stato il più alto della storia italiana, ecco, diciamolo”. Donzelli non infierisce ma dalla parlamentare eletta nel Mugello per Sinistra italiana le forze dell’ordine aspettano un attestato di solidarietà, dopo l’attentato alla locale caserma dei Carabinieri. Piccolo dettaglio: l’attentatore è un esponente della sinistra antagonista. Tra Antonio Recati (questo è il nome dell’arrestato) e i carabinieri del Mugello, chi sarà “l’ultimo” per la Cucchi?