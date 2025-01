“Teste di c…”: la gaffe al concerto di Capodanno è virale. Angelo dei Ricchi e Poveri chiede scusa (video)

“Mi scuso con i lavoratori e con il pubblico per aver usato parole e toni sconvenienti, inusuali per me, in un momento di concitazione perché non si sentiva distintamente la mia voce”. Lo dichiara Angelo Sotgiu dei Ricchi e Poveri che si scusa per quanto successo durante lo show di Capodanno di Rai1 ”L’anno che verrà”, condotto da Marco Liorni in diretta da Reggio Calabria.

Il Capodanno 2025 è infatti inizia con una gaffe diventata subito virale. Durante la diretta de ‘L’Anno che Verrà’ su Rai1, condotto da Marco Liorni da Reggio Calabria, mentre i Ricchi e Poveri si esibivano sul palco, una voce fuori campo ha interrotto il conto alla rovescia esclamando: “Buon anno… teste di c….!”. L’imprecazione è immediatamente rimbalzata su X, trasformandosi in tormentone a cavallo tra il vecchio e il nuovo anno. L’episodio si è ripetuto durante il countdown finale, con la frase “Me lo aprite il microfono? Ho il microfono chiuso, teste di caz…!”, mentre Liorni si apprestava a concludere il conto alla rovescia.

Sui social sono diventate virali le immagini in cui si vede Liorni sul palco e accanto a lui Angelo Sotgiu dei Ricchi e Poveri inveire contro i tecnici e la regia per avere il microfono spento.