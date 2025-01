Tentato sabotaggio ai treni in Veneto: trovata sulla linea una catena da bici. Indaga la Digos di Padova

La notizia arriva dal Veneto, precisamente da Padova, storica culla del terrorismo rosso, ed è stata diffusa solo in queste ore. La Digos ha avviato approfondimenti investigativi in ordine all’episodio verificatosi presso la stazione di Montagnana, giovedì 16 gennaio quando, nella prima mattinata poco dopo le 7, veniva avvistata dal manutentore tecnico di Rfi la presenza di un cavo di sicurezza per la chiusura delle biciclette rivestito in gomma, posizionato sulla fune elettrica della linea aerea del II binario della stazione all’altezza del fabbricato viaggiatori. Il personale tecnico addetto procedeva pertanto alla rimozione del cavo dalla linea aerea che risultava non esser non essere stata danneggiata. Secondo quanto riportato al Gazzettino alcuni tecnici intervenuti sul posto, quella catena da bici “poteva causare danni significativi” alla circolazione dei treni con conseguenze imprevidibili.

Catena da bici sui binari in Veneto, si indaga per “attentato alla sicurezza dei trasporti”

Secondo gli investigatori, “la presenza del cavo di chiusura della bici sulla linea elettrica, se non rimosso, avrebbe potuto danneggiare il pantografo del treno con conseguenti danni per l’alimentazione della linea aerea oltre che arrecare pericolo per la circolazione dei treni, come evidenziato nell’esposto denuncia formalizzato dai responsabili di Rfi”. All’esito della presentazione del suddetto esposto al Compartimento Polfer di Verona, la Digos della Questura di Padova ha trasmesso la segnalazione alla Procura della Repubblica di Rovigo in ordine all’ipotesi di reato ‘attentati alla sicurezza dei trasporti’ ai sensi dell’articolo 432 c.p. che prevede la reclusione fino a 5 anni.

“La denuncia formalizzata da Fs dopo la segnalazione, in Veneto, di un oggetto che avrebbe potuto causare danni significativi al pantografo e alla linea elettrica dei treni è estremamente preoccupante”, sottolinea il ministero dei Trasporti in una nota. “L’ipotesi di attentato ai trasporti è un fatto che non può e non deve essere sottovalutato: siamo di fronte a un ulteriore elemento dopo l’esposto di pochi giorni fa”. “L’auspicio è che sia fatta chiarezza in tempi rapidissimi. Il vicepremier e ministro Matteo Salvini segue la vicenda con la massima attenzione”, conclude il Mit.

Quella di Montagnana è una piccola stazione ferroviaria, situata su una linea secondaria che collega con treni regionali la località termale di Monselice (Padova) lungo la Bassa padovana e veronese, fino a Mantova. È dotata complessivamente di due binari a servizio dei treni viaggiatori e non risulta avere – come riporta il sito di Rfi – servizio di assistenza a persone con disabilità o mobilità ridotta.

Salvini: “Dopo la denuncia esposto di Fs i treni sono tornati in orario”

Il caso della catena da bici trovata sulla linea ferroviaria in Veneto arriva dopo le polemiche e gli allarmi sui trasporti ferroviari. Nei giorni scorsi il Gruppo Fs ha presentato una denuncia sulla serie di disagi e guasti sulla rete ferroviaria. “Sarebbe gravissimo – ha commentato Salvini in un’intervista tv a Bruno Vespa – se per fare lotta politica o rivolta sociale qualcuno, questo è il sospetto, crei guasti, disallacci, incendi delle cabine: sarebbe gravissimo e mi auguro che si sappia il primo possibile se è così”. E aggiunge: “Sarà una coincidenza però il primo giorno dopo la presentazione dell’esposto non c’è stato nessun problema e il tasso di puntualità dei Regionali è stato del 92%. Io tutelo i 92mila lavoratori di Fs che fanno il loro lavoro in condizioni anche difficili. Oggi sulla rete ferroviaria hanno viaggiato 10.100 treni, erano 8.500 un anno fa. Quando hai il massimo dei treni e dei cantieri aperti, qualche disagio ci può essere. Ma se c’è un problema il sabato, la domenica il lunedì e il martedì, è giusto indagare”, ha concluso sul punto il ministro.