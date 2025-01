Capodanno vergognoso a Milano: davanti al Duomo alcuni giovani ragazzi stranieri hanno divulgato sui social video in cui offendono gravemente, a parole e con gesti, italiani e Polizia.

Vaffa da Milano: il video degli stranieri della vergogna

Nel video da Milano, divenuto rapidamente virale vedono gruppi di giovani stranieri nordafricani arrampicati su una delle statue di piazza Duomo, dove hanno esposto le bandiere dei loro Paesi con tanto di “ fanculo Italia ” urlati a gran voce con il dito medio alzato immortalati dai telefonini e postati rapidamente sui social. Ad accompagnare gli insulti al Paese che li ospita anche appellativi contro le forze dell’ordine con frasi come “ polizia di merda “. Un video che è stato condiviso da numerosi esponenti politici di centrodestra, per segnalare il grave degrado cittadino. Tra di loro anche il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini.

La denuncia di De Corato: “Vergognose scene già viste in città”

“Il primo dell’anno, come consuetudine, è anche tempo di bilanci della notte precedente. Non sono mancati, purtroppo, le solite decine di giovanissimi feriti a causa dello scoppio di botti, petardi e ordigni molto pericolosi”. Così il deputato di Fratelli d’Italia, membro della Commissione Parlamentare sulla sicurezza e il degrado delle periferie italiane ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.

“Io – continua l’esponente di FdI – ne