Strage in un hotel della Turchia: almeno dieci morti per un incendio, decine di feriti (video)

Una strage, persone arse vive e altre portate via tra le fiamme. Il bilancio è provvisorio, ma sono almeno dieci i morti e 32 feriti le vittime di un incendio scoppiato nella notte in un hotel nella stazione sciistica di Kartalkaya, in Turchia. Quasi 270 tra vigili del fuoco e soccorritori stanno ancora lavorando per domare l’incendio, ha affermato il ministro degli Interni. Il rogo è divampato ai piani superiori dell’hotel per cause ancora sconosciute e si è propagato rapidamente a causa del rivestimento in legno dell’edificio, hanno riferito i media turchi. Secondo quanto riportato dal canale privato turco NTV, nell’hotel erano presenti 237 ospiti.

La strage nell’hotel in Turchia e le fiamme che hanno avvolto la struttura in legno

La televisione privata NTV ha detto che alcune persone hanno cercato di calarsi dalle loro stanze usando delle lenzuola. Necmi Kepcetutan, un istruttore di sci dell’hotel, ha detto che stava dormendo quando è scoppiato l’incendio e che si è precipitato fuori dall’edificio. Ha raccontato alla televisione NTV di aver aiutato circa 20 ospiti a uscire dall’hotel che era avvolto dal fumo. La stessa emittente ha ipotizzato che il rivestimento in legno dell’esterno dell’hotel possa aver accelerato la propagazione dell’incendio. Kartalkaya è una popolare località sciistica sulle montagne di Koroglu, a circa 300 chilometri a est di Istanbul. L’incendio si è verificato durante la pausa invernale del semestre scolastico, quando gli alberghi della regione sono affollati.