Sondaggi, gli italiani non abboccano all’avviso di garanzia: “Meloni impeccabile, ancora più forte”

Maggioranza granitica intorno al governo e alla premier Giorgia Meloni, opposizioni fuori controllo e il favore dell’opinione pubblica verso la presidenza del Consiglio che non viene intaccato dall’avviso di garanzia sul caso Almasri. Insomma la mossa dei giudici è destinata a rivelarsi un boomerang, sostengono i sondaggisti. La pensa così, il direttore di YouTrend, Lorenzo Pregliasco, che di umori nel Paese se ne intende. “I precedenti farebbero pensare che, se effetto politico ci sarà, l’inchiesta giudiziaria su Meloni finirà con l’aiutarla. Vedremo”. Così in un tweet a caldo subito dopo il videomessaggio della premier Meloni, giudicato impeccabile, con cui ha dato la notizia dell’inchiesta della Procura di Roma a carico di mezzo governo. Mossa vincente, secondo Pregliasco.

Avviso di garanzia, YouTrend: la reazione di Meloni convince gli italiani

“Per due ragioni principali. La prima: dando quel tono alla vicenda, si è “intestata” il dibattito. Se non avesse reagito subito, dal suo punto di vista ci sarebbe stato il rischio di “subire” la notizia. Invece così ha assunto la titolarità della narrazione”. La seconda l’assedio giudiziario al Palazzo, la percezione diffusa dell’entrata a gamba tesa delle toghe nel campo della politica che si sostituisce al verdetto elettorale. Come successe a Silvio Berlusconi, con l’avviso di garanzia piombato nel bel mezzo del G7 di Napoli. “L’idea dell’accerchiamento del potere non eletto, la magistratura, che vuole condizionare e sovvertire chi invece è eletto dal popolo ha mostrato di fare presa sugli elettori di centrodestra”, aggiunge Pregliasco.

La comunicazione della premier è stata impeccabile

Ma non basta, l’iniziativa eclatante, con accuse di reato surreali, ha ricompattato la maggioranza. Su alcuni temi possono anche dividersi, ma “su questo no”. Anche il profilo giuridico dell’operazione non convince. Il direttore di YouTrend non crede che il fascicolo aperto sfocerà in un processo. “Non vedo proprio come questa vicenda possa andare avanti: è probabile che tutto resti solo a livello di schermaglia politico – mediatica”. Anche Antonio Noto giudica molto credibile da parte degli elettori la reazione della premier. “Dai primi dati che abbiamo, emerge che il 62% degli italiani ha seguito la vicenda. Una percentuale altissima, se confrontata con il numero di chi segue quotidianamente la politica: meno del 15%. È presto per capire se questa attenzione si tradurrà in consenso, almeno nell’immediato, ma intanto Meloni ha seminato”.

Noto sondaggi: la reputazione della premier è in crescita

Insomma dal sentiment rilevato, dice il direttore dell’istituto demoscopico Noto Sondaggi, ” si scorge una vicinanza dell’elettorato rispetto al racconto della presidente del Consiglio”. Con la sua reazione immediata e senza filtri, che infatti ha mandato in tilt le opposizioni, linguaggio semplice e diretto, la premier ha dimostrato un attivismo convincente. “Meloni ha gestito la comunicazione giudiziaria ricevuta in modo esemplare”. Se questo produrrà un aumento dei consensi è presto per dirlo ma la reputazione della presidente del Consiglio ne esce aumentata. “Chi oggi è classificato come indeciso, ma condivide la posizione di Meloni sulla vicenda, magari più avanti, dopo aver apprezzato altre iniziative, è possibile che si orienti a votarla”.