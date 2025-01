Siparietto di Edi Rama per il compleanno di Meloni, s’inginocchia e scherza «gli altri passano, io resto» (video)

Festeggiamento fuori programma per Giorgia Meloni al suo arrivo all’Adnec Centre di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, dove è in corso il summit sull’energia. La premier è stata accolta dal suo omologo albanese, Edi Rama, che ha dato vita a un inatteso siparietto legato al compleanno di Meloni, che oggi compie 48 anni.

Il siparietto di Edi Rama per il compleanno di Giorgia Meloni

Il primo ministro albanese si è inginocchiato davanti alla premier italiana e le ha fatto gli auguri per il suo compleanno, strappandole un sorriso a Meloni. «La devi fare finita con questa storia», ha scherzato la presidente del Consiglio, ricevendo in dono da Rama un foulard realizzato da un imprenditore italiano trasferitosi in Albania e diventato cittadino albanese. Rama, dopo aver abbracciato Meloni, le ha messo il foulard sulla testa, chiamandola «sceicca» e scherzando sul fatto di non avere «rivali». «Musk? Modi? Loro vanno e vengono… io resto!», ha detto il premier albanese, che ha ironizzato anche su un altro luogo comune intorno alla premier: «Ho chiesto ai giornalisti di cantarti buon compleanno, ho detto loro quanto li adori, visto che pensano che ce l’hai con loro». «Ma come ce l’ho con loro? Abbiamo passato tre ore insieme l’altro giorno…», ha risposto Meloni stando al gioco.

Il legame tra i due leader: non solo una questione personale

«La mia sorella», ha più volte detto Rama riferendosi a Meloni. Il capo del governo di Tirana ha anche provato a intonare il motivetto «tanti auguri a te», davanti agli occhi divertiti dei presenti. Al di là del dato di colore, l’incontro testimonia il solidissimo legame che la premier italiana ha saputo costruire con il suo omologo albanese, superando la diversa estrazione politica: Rama è un socialista.

La firma dell’accordo da un miliardo insieme agli Emirati Arabi

Ma i due leader sono stati anche protagonisti della firma di un accordo a tre con gli Emirati Arabi Uniti del valore di circa un miliardo di euro. L’intesa prevede la realizzazione di una infrastruttura per la produzione e il trasporto di energia rinnovabile, con un collegamento sottomarino tra Albania e Italia. Un «progetto ambizioso», lo ha definito Meloni nel suo intervento al Summit, parlando di Rama e del presidente emiratino bin Zayed come di «miei due buoni amici e buoni amici dell’Italia». Grazie all’intesa si realizzerà, ha spiegato la premier italiana, «una nuova interconnessione energetica, volta a produrre energia verde in Albania e a esportarne una parte in Italia, grazie a un cavo sottomarino attraverso il Mar Adriatico».

Meloni: «Un’iniziativa di cui sono molto orgogliosa»

«Crediamo fermamente in questo progetto che coinvolge i nostri tre governi, oltre ai nostri settori privati e agli operatori delle reti», ha aggiunto Meloni, dicendosi «molto orgogliosa di questa iniziativa», anche perché «dimostra concretamente come possano essere costruite nuove forme di cooperazione anche tra partner apparentemente distanti, almeno da un punto di vista geografico. Partner che, tuttavia, sanno guardare alla scacchiera nel suo insieme e non solo al quadrante che sembra riguardarli più da vicino».