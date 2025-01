Sicilia, nubifragi e bufere. Tromba d’aria a Catania, saltano i collegamenti con le Eolie (video)

Il maltempo che da questa mattina imperversa in Sicilia orientale ha dato vita a violente mareggiate che hanno colpito la costa catanese. Una tromba d’aria ha danneggiato pali dell’illuminazione pubblica e ha scoperchiato la copertura di una stalla nella collina Prima sole alla periferia sud di Catania. Sul posto la protezione civile comunale.

In tutta la provincia di Catania, alle 18 di oggi, erano 87 gli interventi portati a termine dai vigili del fuoco e 104 quelli in coda. I comuni più colpiti sono stati quelli di Catania, Randazzo, Belpasso, Adrano, Paternò, Acireale e Mascalucia.

Nella borgata di San Giovanni Li Cuti c’è stato un crollo di una piccola parte del molo. L’ispettore dei sommozzatori sta valutando come mettere in sicurezza la zona.

La pioggia continua ad abbattersi sulla Sicilia e, seppure sia prevista una breve tregua, non si possono escludere peggioramenti nelle prossime ore, con possibili precipitazioni di forte intensità. La situazione più difficile si registra alle Eolie che sono isolate dal tardo pomeriggio di giovedì per il crescente acuirsi delle condizioni meteomarine: nel tardo pomeriggio si sono levati venti fino a 60 km orari e tanti centri sono stati allagati, e di nuovo sommersi dall’acqua i materiali che in precedenza erano stati raccolti. Le frazioni di Lipari sono in ginocchio. E anche il centro cittadino. Burrasca anche a Vulcano, nell’area dove si sta costruendo il porto. L’unico mezzo, partito da Milazzo per Vulcano, Lipari e Salina, dopo aver rinunciato, nonostante vari tentativi, ad approdare a Vulcano, a causa del mare in tempesta e delle raffiche di vento, ha avuto serie difficoltà a fermarsi nel porto di Lipari. Per via dell’allerta rossa tutte le scuole dell’arcipelago sono rimaste chiuse.

Salta il nuovo presidente regionale del Pd

Il maltempo ha prodotto conseguenze anche sulla vita associativa dei partiti politici. L’aereo sul quale viaggiava il responsabile organizzativo del Pd nazionale, Igor Taruffi, non è potuto atterrare a Palermo e così è saltata l’assemblea regionale dei democratici. L’incontro, convocato all’Astoria Palace Hotel, avrebbe dovuto dirimere i nodi sul regolamento congressuale che dovrà accompagnare l’elezione del nuovo segretario del Pd in Sicilia ed eleggere il nuovo presidente del partito.

Taruffi viaggiava sul volo Ryanair Bologna-Palermo, che ha tentato per due volte l’atterraggio al Falcone-Borsellino e che alla fine è stato dirottato su Roma. Dopo circa un’ora di attesa, i delegati che avevano risposto alla convocazione hanno ascoltato l’annuncio del segretario Anthony Barbagallo. “In questo momento non riesco a rintracciare Taruffi – ha spiegato -. Uno degli aerei che non sono riusciti ad atterrare all’aeroporto di Palermo era il suo. L’intesa raggiunta all’ultima assemblea prevedeva la sua presenza per il prosieguo dei lavori”.

Da qui l’annuncio del secondo rinvio dopo quello di sabato scorso: “Domani mattina comunicheremo la prossima data dell’assemblea”, ha concluso Barbagallo. Oltre al Bologna-Palermo, altri due voli in arrivo nel capoluogo siciliano sono stati dirottati a causa del maltempo: quello proveniente da Roma, sempre di Ryanair, che è stato dirottato al Vincenzo Florio di Trapani e il Vueling partito da Barcellona, reindirizzato a Napoli-Capodichino.