Sfregio dei “compagni” francesi a Jean-Marie Le Pen: vandalizzata la sua tomba parigina

Compagni in azione. è evidente, compagni che vandalizzano le tombe e oltraggiano i “nemici” morti. Il loculo di Jean Marie Le Pen, morto il 7 gennaio scorso, è finito nel mirino di anonimi teppisti, secondo quanto riferito a ‘Le Figaro‘, la notte scorsa: come da foto, pubblicata su X, ignoti hanno vandalizzato la tomba del fondatore del Front national e padre di Marine nel cimitero di Trinité-sur-Mer, che per questo oggi è chiuso al pubblico.

La tomba di Jean-Marie Le Pen vandalizzata dai “compagni”

Jean-Marie Le Pen è morto all’età di 96 anni nella struttura in cui era stato ricoverato diverse settimane prima. La tomba dello storico fondatore del Front National ha subito un ”danno importante”, riferisce l’europarlamentare Gilles Pennelle, citato dal giornale ‘Ici Bretagne’. ”Vi confermo che la tomba è stata profanata”, gli ha fatto eco l’europarlamentare del Rassemblement National, nonché genero del defunto leader della Fiamma Tricolore bleu-blanc-rouge, Philippe Olivier, citato da France Info. La profanazione, poi confermata dai Gendarmi di zona, era stata segnalata da un’abitante di La Trinité-sur-Mer. Secondo fonti citate dal giornale Le Figaro, la tomba di famiglia dei Le Pen è stata in parte danneggiata con un bastone. Agenti delle forze dell’ordine e rappresentanti del comune si sono recati sul posto questa mattina.