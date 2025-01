Scelti i co-conduttori del festival Sanremo: in pole position ci sono Mahmood e Geppi Cucciari

La 75esima edizione del festival di Sanremo si avvicina, con l’inizio delle esibizioni sul palco del Teatro Ariston fissato per l’11 febbraio. Carlo Conti, scelto dalla Rai come nuovo presentatore e direttore artistico, sostituirà Amadeus. A competere ci saranno 30 artisti e le “giovani proposte”. Intanto, anche il quadro dei co-conduttori di Sanremo 2025 guidato da Carlo Conti si fa più chiaro. Oltre ad Alessandro Cattelan, già confermato per la serata del sabato, secondo quanto apprende l’Adnkronos manca solo l’annuncio per Katia Follesa, Geppi Cucciari e Mahmood. Con quest’ultimo, il cui brano sanremese ‘Tuta Gold’ è stato il più venduto del 2024, il direttore artistico Carlo Conti ha scelto di continuare il filone dei co-conduttori cantanti, già sperimentato dieci anni fa, nel suo primo Sanremo, quello del 2015, con Emma e Arisa, e ripreso negli ultimi anni anche da Amadeus, che aveva scelto di farsi affiancare l’anno scorso da Marco Mengoni (vincitore dell’edizione 2023) e Giorgia. Entro la prossima settimana, il direttore artistico dovrebbe definire anche gli altri nomi del cast. Tra i nomi ancora in lizza per salire sul palco dell’Ariston al fianco di Conti ci sono Serena Rossi, Annalisa e Giulia De Lellis. Per un’edizione che sembra caratterizzata da scelte per i co-conduttori all’insegna della varietà dei profili professionali, tra cantanti, attori, conduttori, influencer e comici.