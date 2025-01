Salvini una sciagura, Mimmo Lucano un santo: la propaganda nei libri di scuola. Interviene Valditara

Propaganda anti governativa sui libri di testo. Sta facendo discutere un testo di inglese adottato al liceo «Fanti» di Carpi che demonizza Matteo Salvini. In un altro volume –Incontra la Storia– si trova una vera e propria santificazione di Mimmo Lucano e delle politiche migratorie dell’ex sindaco di Riace. Nel primo leggiamo, tra le altre cose: «Nel 2020 il Consiglio dei ministri (con il governo Conte 2, ndr) ha adottato un decreto che ribalta molte delle peggiori politiche imposte dal precedente ministro degli Interni Matteo Salvini». La vicepreside è consigliere comunale del Pd della stessa città, informa il Giornale. Sulla vicenda è intervenuto il ministro Valditara dopo la segnalazine del casao del deputato della Lega Rossano Sasso; a sua volta informato da genitori e insegnanti.

“Salvini, le peggiori politiche”: indottrinamento a scuola

«Ho chiesto al dg dell’Ufficio scolastico regionale dell’Emilia Romagna di verificare se risulti effettivamente che in un liceo di Carpi è stato adottato un libro di testo che farebbe propaganda politica esprimendo giudizi faziosi e di parte», ha premesso in un post su X Valditara. E ancora: «La scuola non è un luogo di indottrinamento a favore di questo o quel partito o schieramento politico». La casa editrice ha annunciato il ritiro delle copie online di «Steps into social studies». Del resto, che si tratti di libri con un alto contenuto propagandistico. Sasso ha presentato un’interrogazione parlamentare.

Valditara chiede chiarimenti all’ufficio scolastico

Anche Salvini ha denunciato il caso. “Non è concepibile pensare di sfruttare l’insegnamento dei ragazzi per imporre orientamenti politici. Conto che venga fatta presto chiarezza” ha scritto Matteo Salvini sui social. Entrambi i libri più che un’educazione alla cittadinanza sembrano degli orientamenti di voto. I casi non sono pochi. In un altro libro, «Intrecci, corso integrato di antropologia, sociologia e metodologia della Ricerca», un testo riservato ai licei di Scienze umane, viene citata la teoria di due antropologhe: secondo cui si starebbe diffondendo una nuova forma di «razzismo»: un «razzismo sociale deresponsabilizzato». «Mentre tutti dichiarano di non essere razzisti – continua il testo citato dal quotidiano di Sallusti – di fatto, si sta affermando in Italia la rappresentazione di una società che non è più in grado di accogliere».

La beatificazine di Mimmo Lucano nei libri di educazione civica: la segnalazione

E veniamo a Lucao, l’europarlamentare di Sinistra Italiana al quale la Corte dei conti a ottobre ha chiesto 738mila euro per danno erariale; contestandogli «irregolarità sulla gestione dei migranti» tra il 2011 e il 2012. Non proprio un “santo” da esibire sui tsti scolastici. Nel capitolo “La tolleranza” – riporta Libero- c’è la foto di Lucano sorridente in mezzo ai bambini. Come il Papa Testo: «Una delle migliori qualità dell’impero arabo-islamico è stata la tolleranza. Si tratta di un valore fondamentale, che può rivelarsi molto prezioso anche per la nostra società odierna. A questo proposito ecco la storia di Mimmo Lucano, sindaco di Riace”. Ancora.

Alcuni testi stanno veicolando la cosiddetta teoria gender. Pro Vita ha avuto una segnalazione da parte di alunni e genitori dell’Istituto comprensivo Giosuè Carducci, a Porto Azzurro. “Stando ai racconti, per Natale la scuola ha organizzato la distribuzione gratuita ai ragazzi del libro «Alias», scritto da Matteo Grimaldi. Un romanzo che intreccia le storie di quattro personaggi sul filo rosso delle tematiche LGBTQIA+. A distribuire il testo è stata una persona vestita da Babbo Natale, con due ragazze. Tra i personaggi del volume c’è chi ha «due mamme», chi è «nata in un corpo maschile e si batte per il riconoscimento del proprio nome di elezione» e chi è «gay».