Rose Villain, ecco un’altra martire: “Da donna, con il governo Meloni non mi sento tutelata”

Povera Rose Villain, dagli Usa al palco di Sanremo, per lei è sempre sofferenza. Da Trump a Meloni, si sente a disagio sempre. “Quattordici anni di vita vissuti a New York non sono passati invano. Tutt’ora ho casa e vivo lì buona parte dell’anno. Ho già sofferto la prima amministrazione Trump. Ma, questa volta, ho l’impressione che sia molto peggio”. Intervistata dalla Stampa la cantante che sarà sul palco dell’Ariston tra i big ci tiene a infierire sul presidente Usa e non solo. Il suo presente è mesto: “Quando fu eletto Biden tutti scendemmo per le strade a festeggiare. Oggi non c’è nulla da festeggiare ma al contrario faccio fatica ad immaginare, semmai diventerò mamma, come si possa crescere un figlio in quella società”.

Il martirologio inizia addirittura prefigurando l’apocalisse negli Usa. L’attuale amministrazione la spaventa al punto da consigliare un futuro senza figli. Dove c’è Trump non c’è vita. L’esagerata ed esagitata Rose Villain all’Ariston parteciperà con la canzone Fuorilegge. E’ attesa nella serata cover, quella dei duetti, dove arà accompagnata da Chiello per proporre un grande classico di Lucio Battisti, “Fiori rosa fiori di pesco”.

Dunque in Italia si sente meglio, politicamente parlando? Macché. Non esita a sparare a zero contro il governo italiano e la premier, tanto va di moda. Elodie docet. Da Trump a Meloni: “Anche qui non è che con Meloni vada benissimo. Sento molto scontento fra i miei coetanei. E sono una donna che tiene tantissimo ai diritti umani; con questo governo non mi sento tutelata”. Povera Rose Villan, passata dalla padella alla brace… Sopravviveremo all’inverno del suo scontento.

Fa tutto molto, molto ridere. Abbiamo veramente compassione per il disagio che proverà i prossimi giorni in Italia, a Sanremo, a respirare questo “scontento” che sente nell’aria. Dopo la martire Elodie, arriva la martire Rose Villain. Chissà se a Sanremo manifesterà questo disagio…Le chiedono poi di Elly Schlein. E a differenza di Elodie dà una chance alla segretaria: “So che la segretaria del Pd ha a cuore le minoranze e questo mi interessa”. Contenta lei. Milanese classe 1989 figlia di Franco Luini, fondatore del marchio Tucano, Rosa Luini, in arte Rose Villain, vive negli Stati Uniti d’America da quando ha 18 anni. Ha sposato il produttore discografico Sixpm nel 2022, ma le circostanze trumpiane potrebbero presto indurla ad abbandonare la Grande Mela. Chi “tutelerà”la povera Rose Villain quando si trasferirà armi e bagagli nel Belpaese? Pensare che proprio una sua collega che si esibirà a Sanremo, Marcella Bella, ha un’impressione totalmente contraria: “Tutta la mia ammirazione per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni: una donna in gamba, che ci rappresenta bene”.