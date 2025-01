Ramy, tanti dubbi sul video. Porro: “Ecco cosa non torna”. Ma la Cucchi ha già la sentenza: “Carabinieri indegni”

Solo Ilaria Cucchi ha già una sentenza pronta: colpevoli. I carabinieri, ovviamente, sulla base di un video nel quale si vede la Volante inseguire Ramy e il complice e forse (almeno fino a quando non lo decideranno i giudici) speronare, quasi certamente involontariamente, lo scooter dei due rapinatori in fuga. Intanto, però, la sorella di Stefano Cucchi, parlamentare di sinistra, scrive al comandante dei Carabinieri: “Ci sono persone che non meritano di indossare la divisa”, facendo riferimento al video dell’inseguimento del 19enne Ramy Elgaml da parte di due militari dell’arma. Nel video si sentono le dichiarazioni dei carabinieri che sembrano far immaginare uno scontro, a cui ha fatto seguito la morte del giovane egiziano. “E’ caduto? Bene”, è la frase sotto accusa pronunciata da un carabiniere, ma neanche questa è una prova di uno speronamento, tantomeno volontario.

Ramy e quelle accuse di Ilaria Cucchi ai carabinieri

“Oggi ho visto le terribili immagini trasmesse dal tg che documentano gli ultimi istanti della folle corsa dello scooter da lui condotto verso la morte. Di fronte ad esse io non posso e non voglio trarre sentenza perché ritengo che questo sia compito della Magistratura e certo non mio. Lo lascio fare ad altri che, pur essendo Ministri della Repubblica, cedono alle lusinghe di una facile ed ignorante propaganda. Io Le chiedo scusa se mi permetto, ma, come cittadina, le chiedo la sospensione e conseguente destituzione dei carabinieri che hanno messo negli atti ufficiali una ricostruzione dell’accaduto che mi pare proprio incompatibile con quanto documentato dalle immagini”, scrive la Cucchi al comandante Luongo ricordando la vicenda del fratello.

Per Nicola Porro, giornalista e conduttore tv, i dubbi sul video sono tanti. “Al momento le versioni sono contrastanti. I militari continuano a sostenere di non averlo toccato, mentre un testimone – quello che nel video si vede scansarsi a pochi metri dell’impatto – ricorda di aver sentito il rumore di un contatto. Tra ipotesi e testimonianze, c’è però un documento che dovrebbe essere il punto di partenza di tutti: la prima relazione scritta sull’incidente depositata dai vigili urbani. Ebbene, stando a quanto si legge, i vigili escludono un tamponamento tra auto e scooter in prossimità del punto dove il TMax perde il controllo. In base a quanto ricostruito, in via Quaranta angolo via Ripamonti lo scooter e l’auto sono molto vicine, entrambe in contromano, ma tra i due mezzi non ci sarebbe stato contatto. L’impatto secondo i vigili ci sarebbe stato prima che i veicoli entrassero nell’inquadratura della telecamere presente in via Solaroli, prima della tragica curva costata la vita a Ramy. I frame mostrerebbero come tra il TMax e la Gazzella ci sarebbe della luce, cioè spazio, fattore che insieme alle analisi sul posto hanno spinto i vigili ad ipotizzare l’assenza di una relazione di causa effetto tra la caduta e uno speronamento…”.

L’inchiesta farà luce sulla vicenda, con più obiettività di Ilaria Cucchi, si spera.

Il video dell’inseguimento e del possibile speronamento

