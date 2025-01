Ragazza si lancia nel vuoto, carabiniere la salva afferrandola al volo. Chi è l’eroe del miracolo di Trento

E’ salentino, originario di Veglie, in provincia di Lecce, il carabiniere Giordano Quarta che qualche giorno fa ad Arco, vicino Trento, si è reso protagonista di un atto eroico, miracoloso: ha afferrato al volo una ragazza di 22 anni che si era lanciata nel vuoto, attutendone l’impatto e salvandole la vita. Il carabiniere salentino, 28 anni, in servizio a Riva del Garda, era intervenuto con un collega dopo la segnalazione di una dipendente dell’ospedale San Pancrazio, che aveva notato una giovane aggrappata a una ringhiera, in bilico tra la vita e la morte. A chiamare il numero unico 112 è stata una dipendente dell’ospedale San Pancrazio, che ha visto ragazza appesa alla ringhiera. In pochi minuti, sono arrivati sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e i volontari di Trentino Emergenza. Ma quando le sue mani hanno allentato la presa e lei è precipitata nel vuoto, lì sotto, ad afferrarla, c’era il carabiniere Giordano Quarta (nel cerchio in alto, da un’immagine pubblicata su Veglie News): dall’impatto ne sono usciti entrambi illesi: la ragazza ha riportato solo una contusione alla spalla, mentre il militare ha subito un lieve trauma al ginocchio che dovrà essere valutato con ulteriori accertamenti. Il giovane militare salentino: poche ore dopo, ha anche ricevuto una chiamata dal comandante generale dell’Arma, Salvatore Luongo, che si è congratulato con lui per il suo straordinario atto di coraggio che ha scongiurato la tragedia.